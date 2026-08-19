A unos 45 minutos de Bogotá, este balneario de Tabio ofrece aguas termales naturales con más de 12 minerales, piscinas, jacuzzi y espacios para descansar rodeados de naturaleza.

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A pocos kilómetros de Bogotá existe un destino de aguas termales que permite combinar descanso, naturaleza y bienestar sin realizar un viaje demasiado largo. Se trata de Termales El Zipa, en Tabio, un complejo conocido por sus aguas termales y por la presencia de múltiples minerales.

El lugar se encuentra en el municipio de Tabio, en el departamento de Cundinamarca, y se convirtió en una alternativa para quienes buscan alejarse del ritmo de la capital durante unas horas o pasar un fin de semana en un entorno tranquilo.

Termales El Zipa: dónde quedan las aguas termales cerca de Bogotá

Termales El Zipa se encuentran en Tabio, Cundinamarca, a aproximadamente 50 kilómetros de Bogotá, por lo que el recorrido permite llegar en poco tiempo desde la capital, dependiendo del punto de partida y de las condiciones del tránsito.

Tabio es conocido por sus paisajes rurales y su tradición termal. La presencia de aguas calientes convirtió al municipio en uno de los destinos de descanso más buscados de Cundinamarca para quienes quieren disfrutar de piscinas termales sin alejarse demasiado de Bogotá.

El complejo ofrece un entorno pensado para relajarse y aprovechar las propiedades del agua termal, en un escenario rodeado de naturaleza.

A unos 45 minutos de Bogotá, este balneario de Tabio ofrece aguas termales naturales con más de 12 minerales, piscinas, jacuzzi y espacios para descansar rodeados de naturaleza. Representación creada con IA

Aguas termales con más de 12 minerales

Una de las principales características de Termales El Zipa es la composición mineral de sus aguas. El agua termal contiene más de 12 minerales, que se incorporan al agua durante su recorrido natural por el subsuelo.

Entre los componentes presentes en este tipo de aguas pueden encontrarse minerales como calcio, magnesio, sodio y otros elementos que forman parte de su composición.

Esta característica es uno de los principales atractivos del complejo y explica el interés que generan las aguas termales entre quienes buscan experiencias vinculadas con el bienestar y la relajación.

¿Las aguas termales ayudan a aliviar la artrosis?

Los baños de agua caliente pueden proporcionar alivio temporal de algunos síntomas asociados con la artrosis, principalmente gracias al efecto del calor sobre los músculos y las articulaciones.

El agua caliente puede favorecer la relajación muscular y disminuir temporalmente la sensación de rigidez, además de facilitar el movimiento de las articulaciones. Por este motivo, los baños termales suelen utilizarse como complemento de otras medidas destinadas al bienestar físico.

Sin embargo, las aguas termales no curan la artrosis ni reemplazan un tratamiento médico. Las personas con esta enfermedad deberían consultar con un profesional de la salud antes de incorporar baños termales a su rutina, especialmente si presentan otras condiciones médicas.

A unos 45 minutos de Bogotá, este balneario de Tabio ofrece aguas termales naturales con más de 12 minerales, piscinas, jacuzzi y espacios para descansar rodeados de naturaleza. (Fuente: Shutterstock)

Beneficios de las aguas termales para la circulación

Otro de los efectos asociados a los baños calientes es la dilatación de los vasos sanguíneos, que puede aumentar temporalmente el flujo sanguíneo hacia distintas zonas del cuerpo.

La combinación de agua caliente y relajación puede generar una sensación de descanso y bienestar, especialmente después de una jornada de actividad física o de permanecer mucho tiempo sentado.

En este sentido, una visita a Termales El Zipa puede funcionar como una experiencia de relajación, aunque no debe considerarse un tratamiento para problemas circulatorios.

Qué hacer en Termales El Zipa de Tabio

El principal atractivo del complejo son sus piscinas de aguas termales, donde los visitantes pueden permanecer durante un tiempo y aprovechar el ambiente tranquilo del lugar.

La experiencia también puede complementarse con el recorrido por Tabio y sus alrededores, una zona de Cundinamarca caracterizada por sus paisajes verdes y su ambiente rural. Por su cercanía con Bogotá, el destino resulta especialmente atractivo para una escapada de un día o un fin de semana.

Cómo llegar a Termales El Zipa desde Bogotá

Desde Bogotá, el recorrido hacia Tabio puede realizarse en vehículo particular tomando las vías que conectan la capital con los municipios del occidente y norte de Cundinamarca.

La distancia aproximada es de 50 kilómetros, aunque el tiempo de viaje puede variar considerablemente según el punto de salida y el tráfico.

Antes de viajar, conviene consultar los horarios de atención, tarifas, disponibilidad de piscinas y condiciones de ingreso del complejo, ya que estos datos pueden cambiar.

Una escapada de aguas termales cerca de Bogotá

Termales El Zipa representa una alternativa para quienes buscan aguas termales cerca de Bogotá sin tener que realizar un viaje de varias horas.

Sus aguas con más de 12 minerales, el entorno natural de Tabio y la posibilidad de disfrutar de baños calientes convierten al lugar en una opción para descansar y desconectarse de la rutina.

Aunque sus aguas pueden contribuir a la relajación y proporcionar alivio temporal de la rigidez muscular y articular, sus beneficios deben entenderse como complementarios y no como un tratamiento médico para la artrosis o los problemas de circulación.