Cuando cobro la jubilación si tengo DNI terminado en 6, 7, 8 y 9: ANSES oficializó cuáles son los últimos depósitos de octubre que entregar

Con el transcurso de la última semana de octubre, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) concluirá con los depósitos para los titulares de jubilaciones y pensiones que perciban haberes superiores a la mínima.

El organismo gubernamental inició el pasado viernes la dispersión de recursos para este sector y aún restan cobrar algunos beneficiarios, de acuerdo al esquema de entregas que toma como referencia para asignar fechas de cobro el último número del DNI de los beneficiarios.

Cabe recordar que las prestaciones de octubre han percibido un aumento del 1,66%, derivado de la fórmula de movilidad que contempla el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto.

Cuando cobran la jubilación los adultos mayores con DNI terminado en 6, 7, 8 y 9

El calendario de pagos difundido por la ANSES contempla que los jubilados y pensionados con DNI terminados en 6, 7, 8 y 9 cobren el miércoles 28 y jueves 29 de octubre .

Serán los últimos beneficiarios en percibir sus asignaciones, ya que aquellos con documentos terminados en 0, 1, 2 y 3 vieron acreditado su dinero en las últimas jornadas.

Calendario completo de octubre de jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1 : viernes 23 de octubre.

DNI terminados en 2 y 3 : lunes 26 de octubre.

DNI terminados en 4 y 5 : martes 27 de octubre.

DNI terminados en 6 y 7 : miércoles 28 de octubre.

DNI terminados en 8 y 9: jueves 29 de octubre.

El calendario completo para titulares de jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo. (Foto: ANSES) ANSES

Cobran los jubilados: cómo pueden consultar el recibo de haberes

Los jubilados y pensionados pueden consultar y descargar sus recibo de haberes a través de la plataforma oficial que ofrece la ANSES, sin necesidad de acercarse a una oficina para realizar la gestión.

En este sentido, pueden hacerlo desde la aplicación móvil o desde el sitio web oficial de ANSES. Para ello, tendrán que contar con su CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Desde la aplicación mi ANSES : ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social, seleccionar “Jubilación” y después “Consultar tu recibo de haberes”.

Desde la web de ANSES: acceder a mi ANSES, entrar en “Jubilaciones y Pensiones” y elegir “Consultar recibos de haberes”.

Una vez dentro del sistema es posible revisar el último comprobante disponible, así como también consultar recibos de períodos anteriores. La plataforma también permite descargar el documento para guardarlo o imprimirlo.