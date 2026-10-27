La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos de noviembre para jubilados, pensionados y demás beneficiarios de prestaciones sociales.
Debido a los feriados del lunes 9 y martes 10 de noviembre por la visita del Papa León XIV, el organismo previsional le confirmó a El Cronista que se atrasarán las fechas de cobro del próximo mes.
El calendario de pagos recién iniciará el miércoles 11 de noviembre para los adultos mayores que perciban la mínima y tengan el DNI terminado en 0. ¿Cómo se completan las fechas de cobro?
Calendario de pagos de ANSES: cuándo cobran jubilados y pensionados en noviembre
El organismo previsional oficializó las fechas de cobro de noviembre, según la terminación del DNI.
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0: 11 de noviembre
- DNI terminados en 1: 12 de noviembre
- DNI terminados en 2, 3 y 4: 13 de noviembre
- DNI terminados en 5: 16 de noviembre
- DNI terminados en 6: 17 de noviembre
- DNI terminados en 7: 18 de noviembre
- DNI terminados en 8: 19 de noviembre
- DNI terminados en 9: 20 de noviembre
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 24 de noviembre
- DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre
- DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre
- DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre
- DNI terminados en 8 y 9: 30 de noviembre
Cuánto cobran los jubilados y pensionados en noviembre
Con la aplicación del 1,9% de aumento para las jubilaciones y pensiones en noviembre, los haberes emitidos por la Administración Nacional de la Seguridad Social quedarían de la siguiente manera:
- Jubilación mínima: $ 444.028.
- Jubilación máxima: $ 2.988.000.
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $ 355.222.
- Pensiones No Contributivas (PNC): $ 310.819.
- Pensión para Madres de siete hijos o más: $444.028.
La actualización se basa en la fórmula de movilidad previsional vigente, establecida por el DNU 274/2024, que dispone la actualización mensual de jubilaciones y pensiones según las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC.