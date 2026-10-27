ANSES atrasó el calendario de pagos de jubilados y pensionados.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos de noviembre para jubilados, pensionados y demás beneficiarios de prestaciones sociales.

Debido a los feriados del lunes 9 y martes 10 de noviembre por la visita del Papa León XIV, el organismo previsional le confirmó a El Cronista que se atrasarán las fechas de cobro del próximo mes.

El calendario de pagos recién iniciará el miércoles 11 de noviembre para los adultos mayores que perciban la mínima y tengan el DNI terminado en 0. ¿Cómo se completan las fechas de cobro?

Calendario de pagos de ANSES: cuándo cobran jubilados y pensionados en noviembre

El organismo previsional oficializó las fechas de cobro de noviembre, según la terminación del DNI.

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

DNI terminados en 0: 11 de noviembre

DNI terminados en 1: 12 de noviembre

DNI terminados en 2, 3 y 4: 13 de noviembre

DNI terminados en 5: 16 de noviembre

DNI terminados en 6: 17 de noviembre

DNI terminados en 7: 18 de noviembre

DNI terminados en 8: 19 de noviembre

DNI terminados en 9: 20 de noviembre

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 24 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 30 de noviembre

Jubilados y pensionados de ANSES. Chat GPT imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

Cuánto cobran los jubilados y pensionados en noviembre

Con la aplicación del 1,9% de aumento para las jubilaciones y pensiones en noviembre, los haberes emitidos por la Administración Nacional de la Seguridad Social quedarían de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $ 444.028.

Jubilación máxima: $ 2.988.000.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $ 355.222.

Pensiones No Contributivas (PNC): $ 310.819.

Pensión para Madres de siete hijos o más: $444.028.

La actualización se basa en la fórmula de movilidad previsional vigente, establecida por el DNU 274/2024, que dispone la actualización mensual de jubilaciones y pensiones según las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC.