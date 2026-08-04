La alimentación del ganado influye en la coloración de la grasa, aunque no determina por sí sola la calidad del corte.

Comprar carne vacuna en Argentina representa un gasto importante dentro del presupuesto familiar. Los consumidores buscan optimizar cada compra para evitar cortes duros o secos al momento de cocinar . Elegir la pieza adecuada en la carnicería requiere prestar atención a detalles visuales específicos.

Muchos compradores eligen los cortes únicamente por el color rojo brillante de la masa muscular. Sin embargo, la grasa exterior y su tonalidad aportan información clave sobre la vida del animal. Un detalle en la grasa subcutánea permite anticipar el sabor y la textura final del plato.

Comprar carne sin equivocarse: cómo identificar si está en buen estado

La diferencia de color en la grasa responde principalmente al tipo de alimentación del bovino. Los animales alimentados a pastura natural ingieren betacarotenos, un pigmento presente en los pastos frescos. Esta sustancia se acumula en el tejido graso y genera un tono amarillento característico.

Por otro lado, el ganado criado en feedlot o alimentado con cereales presenta grasa blanca. La dieta basada en maíz o soja contiene una cantidad significativamente menor de carotenoides. Como resultado, la grasa conserva un aspecto claro, firme y uniforme en toda la pieza.

Grasa blanca o grasa amarilla: cuál conviene de las dos

Es fundamental desmitificar que la grasa amarilla sea señal de carne vieja o deteriorada. La tonalidad amarillenta indica una crianza a campo abierto con mayor presencia de antioxidantes naturales. Ambas opciones resultan aptas para el consumo y ofrecen excelentes propiedades culinarias.

El color de la grasa es clave para diferenciar su origen, pero no muestra problemas. ChatGPT

El origen de la alimentación modifica de forma directa el perfil aromático y el gusto en boca. La carne con grasa amarilla posee un sabor más persistente, intenso y con notas silvestres. Por su parte, la grasa blanca ofrece un gusto suave, delicado y una textura muy parecida en cada compra.

La elección entre una u otra dependerá exclusivamente de la receta y la preferencia personal. Los cortes con grasa blanca resultan ideales para preparaciones rápidas a la plancha o cocciones tradicionales. Quienes buscan revivir el clásico asado criollo suelen volcarse por la grasa amarilla de pastoreo.

Diferencias en la carne según el color de la grasa

Grasa blanca: proviene de ganado alimentado a grano (feedlot). Ofrece un sabor más suave, consistencia uniforme y textura delicada.

Grasa amarilla: viene de animales criado a pastura natural. Aporta un sabor más intenso, presencia de betacarotenos y aromas de campo.

Grasa mixta o crema: indica un sistema de recría a pasto con terminación a grano. Combina terneza constante con matices de sabor.

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) aconseja no evaluar la calidad basándose solo en el color. Resulta mucho más valioso observar la firmeza de la grasa y su adherencia a la masa muscular. Una pieza fresca debe presentar un aspecto humectado, sin olores fuertes ni acumulación excesiva de líquidos.

Las claves nutricionales a tener en cuenta con la carne

Desde el punto de vista de la alimtenación, la cantidad de grasa total importa más que su tonalidad. Especialistas en salud sugieren retirar los excesos de grasa exterior antes de cocinar si se busca reducir calorías. La grasa intramuscular o marmoleado es la que realmente aporta jugosidad sin aportar excesos externos.