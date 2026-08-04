Mezclar bicarbonato de sodio con detergente: para qué sirve y por qué lo recomiendan Fuente: IA

Cada vez más personas recurren a trucos caseros para mantener la casa limpia sin gastar de más ni utilizar una gran cantidad de productos químicos. De esta forma, no solo se ahorra, sino que se garantiza una limpieza efectiva que implica un menor impacto ambienta con productos habituales.

Entre las combinaciones más populares aparece una mezcla sencilla que utiliza dos ingredientes presentes en casi todos los hogares: bicarbonato de sodio y detergente.

La unión de ambos productos potencia el poder de limpieza y permite eliminar grasa, suciedad difícil y malos olores en distintas superficies. Por eso, se convirtió en uno de los métodos más recomendados para la limpieza diaria de la cocina y otros ambientes.

¿Para qué sirve mezclar bicarbonato de sodio con detergente?

El detergente actúa disolviendo la grasa y los restos de suciedad, mientras que el bicarbonato funciona como un abrasivo suave que ayuda a desprender manchas sin dañar la mayoría de las superficies.

Además, el bicarbonato tiene la capacidad de neutralizar olores . Por eso, esta preparación también deja una sensación de mayor limpieza después de utilizarla.

Mezclar bicarbonato de sodio con detergente: para qué sirve y por qué lo recomiendan Fuente: IA

Entre sus beneficios más habituales se destacan:

Eliminar grasa acumulada en la cocina.

Limpiar ollas y sartenes.

Desincrustar suciedad de hornallas.

Limpiar piletas y fregaderos.

Quitar manchas de recipientes plásticos.

Neutralizar malos olores.

¿Cómo preparar la mezcla para limpiar la casa?

Preparar este truco casero lleva apenas unos minutos y no requiere ingredientes especiales.

Solo hay que mezclar detergente con una pequeña cantidad de bicarbonato hasta obtener una pasta de consistencia cremosa que pueda aplicarse fácilmente sobre la superficie que se desea limpiar.

Para utilizarla correctamente se recomienda:

Colocar detergente en un recipiente. Agregar una o dos cucharadas de bicarbonato de sodio. Mezclar hasta integrar ambos ingredientes. Aplicar sobre la superficie con una esponja. Frotar suavemente. Enjuagar con agua limpia.

¿Dónde rinde más esta preparación?

Gracias a su poder multifunción de limpieza, esta mezcla resulta especialmente útil en sectores donde suelen acumularse restos de comida o grasa.

En este aspecto, es frecuente utilizarla en:

Mesadas.

Azulejos de cocina.

Campanas extractoras.

Hornos.

Piletas de acero inoxidable.

Utensilios de cocina.

Tuppers y recipientes plásticos.

Los beneficios del truco de limpieza

Una de las principales ventajas de esta combinación es que aprovecha ingredientes económicos y fáciles de conseguir para obtener una limpieza muy eficaz.

Además de facilitar la eliminación de grasa y suciedad, ayuda a reducir los malos olores y permite disminuir el uso de limpiadores específicos para cada superficie.