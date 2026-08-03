Poner una almendra debajo de la almohada: para qué sirve y por qué lo recomiendan los expertos Feng Shui.

En esta noticia Cómo hacer el ritual paso a paso

Poner una almendra debajo de la almohada es un ritual del Feng Shui que ganó terreno entre quienes buscan sumar pequeñas costumbres antes de dormir. La práctica se suma a otras similares, como colocar hojas de laurel, ramitas de canela o cintas rojas en el mismo lugar.

Para esta filosofía de origen chino, la almendra funciona como un amuleto por su condición de semilla, asociada al crecimiento y al potencial latente. Por eso muchas personas la eligen para acompañar noches de descanso con una intención puntual.

Aunque la almendra no formaba parte del catálogo tradicional de símbolos del Feng Shui, fue incorporada con el tiempo por las coincidencias entre su forma y su función y los principios de esta corriente. Su interior nutritivo y su capacidad de germinar se asocian habitualmente con el desarrollo personal y la generación de nuevas oportunidades.

Qué significa la almendra según el Feng Shui

De acuerdo con esta tradición, la almendra debajo de la almohada se vincula con tres áreas concretas:

Prosperidad : se la asocia con la administración eficiente de los recursos y la atracción de abundancia.

Protección : actuaría como una barrera simbólica frente a energías negativas durante el sueño.

Claridad mental: ayudaría a despejar preocupaciones y facilitar un descanso más profundo.

Poner una almendra debajo de la almohada: para qué sirve y por qué lo recomiendan los expertos Feng Shui. Gemini.

No existen estudios científicos que confirmen que este ritual tenga efectos reales sobre el sueño o la suerte. Se trata de una práctica simbólica, propia de las creencias del Feng Shui, y su valor depende de la interpretación de quien la realiza.

Cómo hacer el ritual paso a paso

Para quienes quieran probar esta costumbre, la recomendación es sencilla:

Elegí una almendra entera, con o sin cáscara, en buen estado. Colocala dentro de una pequeña bolsa de tela para evitar que se mueva o se dañe durante la noche. Ubicá la bolsa debajo de la almohada, del lado donde apoyás la cabeza. Mantenela ahí durante toda la noche y retirala a la mañana siguiente.

Algunas personas prefieren renovar la almendra cada cierto tiempo, sobre todo al comenzar un proyecto importante o una nueva etapa personal, como forma de reforzar la intención del ritual.

Dentro de esta tradición, también se recomienda hacer el gesto con calma y buenas intenciones, ya que se considera que el estado de ánimo con el que se realiza el ritual influye en su valor simbólico. Por eso, muchos practicantes sugieren dedicar unos segundos, antes de acostarse, a pensar en aquello que se busca atraer o soltar.

Si la almendra muestra signos de humedad, se rompe o pierde su forma original, se aconseja reemplazarla por una nueva, ya que se entiende que perdió su función simbólica dentro del ritual.

Se trata, en definitiva, de una práctica sin respaldo científico, vinculada a creencias populares y tradiciones espirituales. Su efecto depende exclusivamente de la interpretación simbólica de quien decide realizarla, por lo que no debe reemplazar decisiones basadas en asesoramiento profesional en temas de salud, finanzas o bienestar.