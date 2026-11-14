En distintos países, orinar sentado o de pie es una costumbre que genera debates entre los hombres. Mientras que en algunos lugares sentarse para ir al baño está socialmente aceptado, en otros todavía predomina la idea de que hacerlo de pie es lo común.

En este sentido, más allá de las diferencias culturales y de las cuestiones de higiene, existe una duda vinculada con la salud: cuál de las dos posturas permite orinar mejor .

Al respecto, un grupo de investigadores comparó ambas posiciones y analizó qué sucede con el flujo urinario y el vaciado de la vejiga.

Orinar sentado o parado: un debate que va más allá de la higiene

La postura elegida para ir al baño tiene una fuerte carga cultural. En Alemania, por ejemplo, existe un término conocido como Sitzpinkler, que alude de forma despectiva a los hombre que orinan sentados.

La postura elegida para ir al baño tiene una fuerte carga cultural. (Fuente: Shutterstock)

Aunque se trate de una práctica extendida en el país, las diferencias prevalecen y no solo por cuestiones de costumbres. La discusión también involucra otros ejes de debate, tales como salpicaduras, limpieza del baño y la comodidad.

En este contexto, el Grupo Colombiano de Investigación en Urología realizó un estudio con 52 hombres sanos de entre 18 y 39 años. Cada participante orinó en ambas posiciones, en pruebas separadas por un mínimo de 24 horas, y los investigadores midieron el flujo y el volumen de orina, encontrando una diferencia concreta.

¿Qué postura permite vaciar mejor la vejiga según el estudio?

La comparación no encontró diferencias estadísticamente significativas en dos indicadores centrales: el caudal urinario máximo y la cantidad toda de orina expulsada. En promedio, las variaciones fueron de 1,47 mililitros por segundo en el flujo máximo y de 14,7 mililitros en el volumen.

La diferencia, en este aspecto, apareció en el tiempo que tardaban los participantes en alcanzar el momento de mayor flujo. Cuando orinaban de pie, demoraban un promedio de 3,32 segundos más que al hacerlo sentados, aunque los autores consideraron que ese dato tenía poca relevancia práctica porque estuvo influido por un valor atípico.

Cabe destacar que el trabajo, publicado en Neurourology and Urodynamics no logró demostrar formalmente que ambas posturas fueran equivalentes. Por esta razón, los autores plantearon que hace falta investigaciones con más participantes.

¿Orinar sentado puede beneficiar a los hombres con problemas de próstata?

El agrandamiento de próstata, más frecuente después de los 50 años, puede provocar dificultades para orinar. Entre los principales problemas, aparece un chorro débil, demoras al comenzar la micción o la sensación de que la vejiga no se vació por completo.

En estos casos, sentarse podría resultar una alternativa útil. Un análisis de 11 estudios publicado en 2014 encontró que los hombres con síntomas urinarios lograban un vaciado más completo cuando orinaban en esa posición, aunque el mismo beneficio no apareció entre quienes estaban sanos.