La evolución humana podría modificar la apariencia física de las próximas generaciones.

El cambio climático incide en los ecosistemas y modifica las condiciones de vida en el planeta, pero también puede influir en la evolución del cuerpo humano.

Una serie de investigaciones científicas analizaron cómo las temperaturas ambientales intervienen en el tamaño, las proporciones corporales y los mecanismos fisiológicos que permiten soportar condiciones térmicas extremas.

Las investigaciones apuntan a modificaciones en la masa corporal, las dimensiones de las extremidades y la capacidad de adaptación al calor.

Cómo será el cuerpo humano del futuro según los estudios científicos

Una investigación publicada en la revista Evolutionary Biology examinó la relación entre el cambio climático y las características físicas de los seres humanos durante aproximadamente 700.000 años de evolución.

El trabajo, titulado Climate Change Predictive of Body Size and Proportionality in Humans, fue elaborado por Jeffrey M. Stibel y analizó 247 especímenes del género Homo, a partir de cinco registros paleoclimáticos independientes.

Los resultados identificaron una asociación entre los períodos de calentamiento y una menor masa corporal promedio. En cambio, durante los ciclos climáticos más fríos, los individuos presentaban una mayor masa corporal.

El estudio también detectó modificaciones en las proporciones físicas: durante los períodos más cálidos, los cuerpos tendían a presentar características más ectomórficas , mientras que en las etapas de enfriamiento predominaban proporciones más endomórficas.

Estos resultados respaldan la hipótesis de que las condiciones ambientales pueden ejercer presión sobre la evolución de la anatomía humana, en especial por las necesidades de regulación de la temperatura corporal.

Extremidades más largas: qué descubrieron los científicos sobre la evolución humana

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Otro trabajo publicado en Journal of Human Evolution investigó cómo las condiciones climáticas podrían influir en el crecimiento y las dimensiones de las extremidades humanas.

Los investigadores estudiaron mediciones de huesos largos de individuos humanos en desarrollo y utilizaron modelos estadísticos para identificar cuánto influían el clima y otros factores evolutivos en las diferencias anatómicas.

Uno de los hallazgos más relevantes fue que las temperaturas extremas presentan asociaciones positivas débiles con determinadas dimensiones de los huesos largos, mientras que las temperaturas medias mostraron asociaciones negativas con esas medidas.

Esto significa que el clima puede intervenir en la longitud y el grosor de los huesos de las extremidades durante el crecimiento , aunque no es el único factor responsable de las diferencias físicas entre poblaciones.

La investigación también destacó la importancia de la genética y de la evolución neutral, y el cambio se trata de una relación compleja entre factores ambientales, hereditarios y evolutivos.

Por qué los seres humanos podrían desarrollar una mayor tolerancia al calor extremo

Además de las modificaciones anatómicas, la ciencia investiga cómo responde el organismo humano ante temperaturas cada vez más elevadas.

Un análisis publicado en la revista Physiology titulado Factors Contributing to Heat Tolerance in Humans and Experimental Models, examinó los mecanismos fisiológicos que intervienen en la tolerancia al calor.

El trabajo fue realizado por Orlando Laitano, Kentaro Oki y Nisha Charkoudian, quienes estudiaron diferentes factores que permiten al organismo enfrentar el estrés térmico.

Entre los mecanismos analizados se encuentran los procesos celulares, la regulación de la temperatura corporal y las adaptaciones que pueden producirse mediante la aclimatación al calor.

Los investigadores explicaron que comprender estos mecanismos es cada vez más importante frente al avance del calentamiento global, debido a que la exposición a temperaturas elevadas representa un desafío para la salud humana.

Qué dice la ciencia sobre el futuro de la evolución humana

La ciencia demuestra que el organismo humano mantiene una relación estrecha con las condiciones ambientales.

La temperatura puede influir en las proporciones corporales, el desarrollo de las extremidades y los mecanismos que permiten regular el calor. A lo largo de la historia evolutiva, estas características estuvieron vinculadas con las condiciones en las que vivieron diferentes poblaciones.

Sin embargo, los científicos todavía siguen estudiando cómo interactuarán estos factores frente a la velocidad del calentamiento global actual. La aclimatación fisiológica, la adaptación evolutiva y los cambios sociales o tecnológicos pueden modificar la manera en que las personas enfrentan las temperaturas extremas.