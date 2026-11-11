La alimentación, el descanso y el manejo del estrés pueden ayudar a retrasar la aparición de canas.

La aparición de canas forma parte del envejecimiento, pero ciertos hábitos pueden ayudar a demorar el proceso. La alimentación, el descanso y el manejo del estrés figuran entre las recomendaciones de los dermatólogos.

La Academia Estadounidense de Dermatología (AAD) aclara que estas medidas no evitan por completo las canas ni garantizan recuperar el color perdido.

Cuáles son los seis hábitos recomendados

La guía enumera estos seis hábitos:

Mantener un estilo de vida saludable. Seguir una alimentación equilibrada, con antioxidantes, vitaminas y minerales. Dormir lo suficiente. No fumar. Intentar controlar el estrés. Proteger la piel y el cabello de la radiación ultravioleta del sol.

Por qué el cabello pierde su color

Las canas aparecen cuando los folículos dejan de producir melanina, la sustancia que da color al cabello.

Los hábitos saludables pueden ayudar a demorar la aparición de las canas. Shutterstock

Los antecedentes familiares, determinadas condiciones de salud y estilo de vida pueden influir en su aparición. La AAD también señala que el estrés puede acelerar el proceso.

Qué hacer si las canas aparecen temprano

La institución explica que el encanecimiento prematuro es difícil de tratar. Si existe una condición subyacente, como una deficiencia vitamínica, un dermatólogo o médico de atención primaria puede evaluarla y establecer un tratamiento.