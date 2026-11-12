Los trabajadores federales y los jubilados elegibles podrán revisar sus beneficios y modificar sus planes de salud.

La Oficina de Administración de Personal de Estados Unidos (OPM), agencia federal del Gobierno de Donald Trump, confirmó que los empleados federales y los jubilados que reúnan los requisitos tendrán hasta el 14 de diciembre de 2026 para cambiar, contratar o cancelar sus seguros médicos y otras coberturas correspondientes a 2027.

Durante estas semanas, los beneficiarios podrán realizar modificaciones en tres programas: el Programa de Beneficios de Salud para Empleados Federales (FEHB), el Programa de Beneficios de Salud del Servicio Postal (PSHB) y el Programa Federal de Seguro Dental y de la Vista (FEDVIP).

La agencia también recordó que los trabajadores que cumplan con las condiciones podrán inscribirse en el Programa Federal de Cuentas de Gastos Flexibles (FSAFEDS), una alternativa que permite destinar dinero antes de impuestos a determinados gastos médicos.

Hasta cuándo pueden cambiar el seguro médico los empleados federales

El calendario oficial establece que la inscripción abierta comenzó el 9 de noviembre y finalizará el lunes 14 de diciembre de 2026. Hasta entonces, los trabajadores federales y los jubilados elegibles podrán comparar alternativas y decidir si mantienen sus beneficios actuales o seleccionan otras opciones para el próximo año.

La fecha límite tiene una particularidad: el horario de cierre depende del programa .

FEHB y PSHB: el plazo termina a las 11:59 p. m. , según la hora local del sistema de inscripción electrónica.

FEDVIP y FSAFEDS: la inscripción finaliza a las 11:59 p. m., hora del Este (ET).

"El período de inscripción abierta es el momento de revisar sus opciones más allá de su plan actual y asegurarse de que su cobertura siga siendo adecuada para usted y su familia", explicó Matthew Kiley, director asociado de Atención Médica y Seguros de la agencia. Shutterstock

Qué seguros y beneficios podrán modificar los empleados federales

La inscripción abierta contempla diferentes alternativas de protección médica y beneficios complementarios. Cada programa tiene sus propias características y está destinado a ciertos grupos de trabajadores y beneficiarios. Las principales coberturas que podrán revisar son:

FEHB : ofrece seguros médicos a los empleados federales elegibles y otros beneficiarios que cumplen las condiciones del programa.

PSHB : proporciona cobertura de salud a los empleados y jubilados elegibles del Servicio Postal de Estados Unidos y sus familiares que califican.

FEDVIP : permite contratar seguros dentales y de visión mediante distintas aseguradoras participantes.

FSAFEDS: ofrece cuentas de gastos flexibles para utilizar fondos antes de impuestos en determinados gastos de atención médica.

Para 2027, el programa FEHB tendrá 118 opciones de planes ofrecidas por 45 aseguradoras. En el caso de PSHB, estarán disponibles 65 alternativas de 17 compañías. Por su parte, FEDVIP contará con 21 opciones de seguros dentales de 11 aseguradoras y 10 alternativas de cobertura de visión ofrecidas por cinco compañías.

Qué sucede si los empleados federales no cambian su seguro médico antes del 14 de diciembre

Quienes estén conformes con su cobertura actual no necesitan realizar modificaciones para continuar con los programas durante el año próximo. Sin embargo, hay una diferencia importante para quienes utilizan FSAFEDS: los participantes deben realizar una nueva elección cada año si desean conservar este beneficio. Es decir, no alcanza con mantener la inscripción abierta.

Qué cambios habrá en los beneficios durante 2027

Uno de los anuncios destacados de la OPM es la incorporación de una tarjeta Visa de FSAFEDS para ciertos gastos médicos elegibles. Los participantes podrán elegir la alternativa para pagar directamente en los establecimientos los gastos autorizados de atención médica, farmacia, odontología y visión. También podrán continuar utilizando el sistema de reembolso electrónico.

Por otro lado, la OPM destacó que, por segundo año consecutivo, consiguió desacelerar el crecimiento promedio de las primas de los seguros federales.