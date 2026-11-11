Un equipo internacional de científicos descubrió que al menos 107.356 especies de animales, plantas y hongos son utilizadas o comercializadas en distintas partes del mundo.

Un equipo internacional de científicos, liderado por investigadores de la Universidad de Melbourne, en Australia, descubrió que al menos 107.356 especies de animales, plantas y hongos son utilizadas o comercializadas en distintas partes del mundo.

El estudio fue publicado el 30 de octubre de 2026 en la revista científica Science Advances, y reunió información de sistemas de seguimiento para analizar la magnitud del uso y comercio mundial de especies silvestres.

La cifra representa más del doble de las estimaciones anteriores, que situaban el número de especies involucradas en alrededor de 50.000. Incluso, los investigadores advirtieron que el número real podría ser mayor, debido a las limitaciones de registros internacionales.

Para realizar la investigación, los científicos recopilaron información de diferentes programas y registros nacionales e internacionales de seguimiento del comercio de especies silvestres. Magnific

Cómo descubrieron los científicos que se comercializan más de 107.000 especies

Para realizar la investigación, los científicos recopilaron información de diferentes programas y registros nacionales e internacionales de seguimiento del comercio de especies silvestres.

El objetivo era construir una estimación más completa del número de especies utilizadas o comercializadas, debido a que los sistemas existentes suelen registrar sectores y productos de manera independiente.

A partir de este análisis, el equipo identificó al menos 107.356 especies de animales, plantas y hongos involucrada en distintas actividades económicas y formas de aprovechamiento .

Qué animales, plantas y hongos se comercializan en el mundo

Los investigadores explicaron que el comercio de especies silvestres incluye productos utilizados de forma habitual en la vida cotidiana, aunque suele asociarse con animales exóticos y actividades ilegales, según explicó la investigadora Alice Hughes en un comunicado publicado por la Universidad de Melbourne.

Entre ellos, se encuentran la madera, los pescados y mariscos, plantas medicinales, flores ornamentales, mascotas y variedades de hongos .

Hughes destacó que el valor económico de las actividades legales es aproximadamente diez veces superior al de las ilegales, en línea con las estimaciones citadas en la investigación.

De todas formas, los científicos advirtieron que el hecho de que una especie sea comercializada legalmente no significa que su aprovechamiento sea sostenible.

Los científicos advirtieron que la extracción y comercialización de algunos organismos pueden representar un riesgo para su conservación, especialmente cuando no existen controles suficientes.

Los investigadores explicaron que el comercio de especies silvestres incluye productos utilizados de forma habitual en la vida cotidiana, como madera, pescados y mariscos, plantas medicinales, flores ornamentales, mascotas y variedades de hongos. Magnific

Por qué los científicos creen que la cifra real podría ser todavía mayor

Uno de los principales problemas identificados por la investigación es la falta de información sistemática sobre el comercio de especies silvestres en numerosos países.

Según explicó Hughes, Estados Unidos es el único país que registra y comparte públicamente información comercial sobre una amplia variedad de grupos de organismos.

Incluso, los investigadores señalaron que hasta el 75% de las especies comercializadas aparecen en bases de datos estadounidenses en determinados grupos.

Por su parte, la investigadora advirtió que en regiones como Europa las cifras podrían ser comparables o incluso superiores, a pesar de que las faltas de datos públicos impida establecer comparaciones precisas.

En este sentido, los autores del estudio consideraron necesario mejorar la recopilación de información para determinar cuántas especies se comercializan, de dónde proceden y en qué cantidades.

Además, propusieron aprovechar los sistemas aduaneros y de control sanitario existentes para desarrollar mecanismos de seguimiento más complejos.