El arroz es un alimento habitual en la dieta de miles de argentinos por ser económico y aportar energía al organismo.

A la hora de ir al supermercado, muchos se preguntan si es mejor comprar arroz blanco o arroz integral. Su principal diferencia radica en que el integral conserva distintas partes del grano, mientras que el blanco pierde el salvado y el germen en la molienda.

Cuál es la diferencia entre el arroz blanco y el arroz integral

Al arroz integral es un grano entero, lo que significa que conserva el salvado, el germen y el endospermo . En cambio, durante el procesamiento del arroz blanco se eliminan el salvado y el germen, dejando solo el endospermo que concentra mayor proporción de almidón.

Por esta razón, el arroz integral aporta más fibra, magnesio, potasio y algunas vitaminas del grupo B que el arroz blanco. También suele tener un índice glucémico más bajo, aunque este valor puede variar según el tipo de arroz y la forma de cocción.

Arroz blanco o arroz integral: cuál tiene más fibra y cuál conviene elegir. Fuente: Imagen creada con IA - El Cronista USA

La diferencia nutricional aparece al comparar el contenido de fibra. Según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), una taza de arroz integral cocido aporta unos 4 gramos de fibra, mientras que la misma cantidad de arroz blanco aporta alrededor de 1 gramo. Por eso, elegir la versión integral permite aumentar el aporte de fibra de una comida sin modificar demasiado el alimento de base.

Pese a las diferencias, el arroz blanco no deja de ser una alternativa válida. Al tener menos fibra, puede resultar más fácil de digerir y puede ser más adecuado en determinadas situaciones.

Arroz blanco o arroz integral: cuál tiene más fibra y cuál conviene elegir. Fuente: ChatGPT

Los beneficios del arroz integral sobre el blanco

El mayor aporte de fibra del arroz integral hace que contribuya a una alimentación de mayor calidad.

Una investigación publicada en Archives of Internal Medicine analizó durante años los hábitos alimentarios de 39.765 hombres y 157.463 mujeres y encontró una diferencia entre el consumo de ambos tipos de arroz.

Quienes consumían cinco o más porciones semanales de arroz blanco presentaron un riesgo 17% mayor de desarrollar diabetes tipo 2 frente a quienes consumían menos de una porción al mes. En cambio, consumir dos o más porciones semanales de arroz integral se asoció con un riesgo 11% menor.

Arroz blanco o arroz integral: cuál tiene más fibra y cuál conviene elegir.

Este mismo estudio estimó que reemplazar 50 gramos diarios de arroz blanco por arroz integral se asociaba con un 16% menos de riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Sin embargo, se trata de un estudio observacional que no permite que el arroz integral por sí solo prevenga la enfermedad.

Por su mayor contenido de fibra y su aporte nutricional, el arroz integral puede ser una opción conveniente para quienes buscan incorporar más granos enteros a la alimentación. De todos modos, el arroz blanco también puede formar parte de una dieta saludable y la elección no debería analizarse de manera aislada del resto de la alimentación.

¿Es mejor el arroz integral que el blanco?

El arroz integral puede ser más conveniente para quienes buscan aumentar el consumo de fibra y de granos enteros, ya que conserva el salvado y el germen. Por su mayor aporte de fibra, puede favorecer la saciedad y una alimentación con mejor calidad nutricional.

También puede ser una alternativa especialmente interesante para personas que buscan cuidar su salud metabólica, siempre dentro de una alimentación equilibrada.

El arroz blanco, en cambio, puede ser una opción adecuada para quienes necesitan un alimento con menos fibra y de digestión más sencilla. También puede resultar útil en determinadas situaciones en las que se recomienda reducir temporalmente el consumo de fibra.