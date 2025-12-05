En esta noticia Nuevos proyectos, nuevos productos

Para la tradicional cadena de heladería 2025 no fue un mal año y su presidente, Raúl Mendia, incluso aseguró que terminaron muy bien; en números, 7 por ciento arriba que 2024 en kilos de helado comparando la misma cantidad de tiendas y un 80 por ciento arriba en bottom line.

Con esos números, la empresa ya definió un ambicioso plan para 2026 que comprende la apertura de 34 nuevos locales tanto en la Argentina como en las Américas, la entrada de la marca a nuevos segmentos un cambio de estrategia en cuanto a la operación de locales en el país.

“ Estamos retomando la gestión de 15 tiendas que estaban franquiciadas ”, detalló el número uno de la firma. Y explicó: “En 2018 dejamos de operar de forma directa en la Argentina. Era otro contexto. Hoy, con nuevas condiciones el negocio es súper atractivo y queremos maximizar la experiencia de los consumidores. No tiene que ver con la performance de esos locales, sino con un cambio de estrategia”, aseguró el número uno, quien dijo que no está de acuerdo con que el consumo no se está recuperando.

Todas las sucursales están ubicadas en la CABA y Gran Buenos Aires y tanto la remodelación de estos locales como la apertura de cinco nuevos puntos de venta -de los 34- en el país requerirán una inversión de u$s 4 millones.

Los otros cortes de cinta serán en la región y en los Estados Unidos donde la empresa entró hace tres años y hoy tiene 24 heladerías en Florida, South Carolina, Nevada, Atlanta y California el año que viene llegarán a Texas y Utah.

“El mercado norteamericano se ha ido sofisticando y el gelatto con recetas tradicionales italianas pero con la impronta argentina que vende Freddo es muy bien recibido”, explicó.

Así el negocio fuera de la Argentina ya representa el 45 por ciento de los ingresos de la compañía que hoy pertenece al Grupo Pegasus y tiene 112 locales en el país y 86 en otros mercados, aunque este mix se justifica también por el negocio de venta de preenvasados a retail, segmento de mucho crecimiento en los últimos años para la empresa, aunque todavía representa solo el 20 por ciento de los ingresos. “Tenemos aquí una gran oportunidad”, señaló Mendia.

En el pipeline ya están previstos tres locales en Uruguay, el segundo mercado en importancia luego del local con 16.200 kilos al año por heladería ; 4 en Chile; 8 en Brasil; 7 en los Estados Unidos; 6 en México y uno en Perú. “Estamos enfocados en los mercados en los que ya estamos, aunque hay algún mercado nuevo que estamos evaluando también en la región”, suma el ejecutivo, que también contó que están haciendo test otro país para sumar fábrica además de las que tienen en Argentina y en Uruguay.

A pesar de los vaivenes en términos de competitividad, el experto en consumo masivo y ex McDonald´s aseguró que “ la Argentina en el rubro comidas siempre es competitiva , es un gran productor de alimentos sobre todo de alta calidad y eso de por sí la hace competitiva". Y señaló que el crecimiento de Freddo fuera del país no tiene que ver con el contexto, sino con la fortaleza de la marca.

Nuevos proyectos, nuevos productos

Los planes de Freddo no implican solo la apertura de nuevos locales.

La firma acaba de lanzar un nuevo producto que es solo la punta de lanza de hacia dónde van. “Ya está disponible en los locales el primer producto de nuestra línea de alfajor, que no es helado, pero tampoco es un alfajor tradicional, sino una propuesta que sea interesante para el consumidor de Freddo”, cuenta Mendia.

La nueva propuesta son alfajores hechos con sus sabores. El primer lanzamiento es el white Dubai , como no podía ser de otra forma.

“Es una buena oportunidad para Freddo extender su marca”, dijo Mendia que ya tiene en menta otros productos.

Y por eso no será la única novedad de la marca para 2026. “ Tenemos otra serie de novedades, productos preenvasados muy innovadores para el canal de retail con la particularidad que vamos a empezar con estos productos fuera de la Argentina ”, adelanta, aunque sin dar muchos detalles. “Son desarrollos propios de productos que hoy no existen en el mercado”, fue el único detalle.