Una pequeña localidad del norte argentino recibió un galardón en la ceremonia de los Best Tourism Villages 2025, llevada a cabo en Huzhou, China y se estableció como el mejor pueblo del mundo para el turismo. El reconocimiento no solo resalta la belleza del lugar, sino también el desarrollo que ha experimentado la región en los últimos años que busca impulsar la economía en todos los sectores. En esta edición, Argentina fue representada por ocho localidades, pero Maimará y Colonia Carlos Pellegrini (Corrientes) fueron las únicas que obtuvieron la distinción máxima. El reconocimiento de ONU Turismo valora a las comunidades rurales que logran preservar su patrimonio cultural y natural mientras promueve el turismo responsable. Ubicado en el corazón de la Quebrada de Humahuaca, Maimará se impuso entre más de 270 candidatos de 65 países. Destacó por su entorno natural, su identidad cultural y su modelo de desarrollo sustentable. Además, la llegada del Tren Solar de la Quebrada transformó la economía local, incrementó la llegada de turistas y motivó la apertura de nuevos alojamientos, hosterías y complejos de casas de alquiler. Maimará se encuentra recostado sobre la Paleta del Pintor, una formación multicolor que es uno de los paisajes más emblemáticos del norte argentino. El pueblo forma parte del departamento de Tilcara y cuenta con poco más de 5.000 habitantes dedicados a la agricultura, la floricultura y la vitivinicultura de altura. Toda la vida del pueblo gira en torno al río Grande y la Pachamama. Sus campos producen hortalizas, verduras, flores y vides, además de conservar tradiciones ancestrales que se celebran cada año en la fiesta de la Pachamama, el Día de Todos los Santos y el Carnaval. Los visitantes pueden explorar sus plantaciones de flores o campos de rosas, gladiolos y claveles que embellecen el paisaje. También tienen la oportunidad de visitar sus bodegas de altura o participar en la Vendimia del Bayeh, un festival que integra vino, arte, música y gastronomía local. Entre los platos típicos se destacan el picante de lengua, el locro, la humita, el estofado y las empanadas jujeñas. Estos se acompañan con postres tradicionales como el arroz con leche, la mazamorra y las empanadillas de cayote. Argentina consolida su presencia en el turismo rural mundial. En 2025, junto a Maimará, también fue premiada Colonia Carlos Pellegrini, en Corrientes, por su compromiso con la conservación del Esteros del Iberá y el desarrollo sostenible de la región. En años anteriores, Caspalá (Jujuy), La Carolina (San Luis) y Trevelin (Chubut) también habían sido distinguidos en distintas ediciones de los premios. Además, los pueblos de San Javier y Yacanto (Córdoba) obtuvieron menciones especiales dentro del programa Upgrade, que reconoce a las comunidades en proceso de alcanzar los estándares internacionales de sostenibilidad. El premio Best Tourism Villages sitúa a Maimará y a Carlos Pellegrini en el ámbito global del turismo sustentable. Para las autoridades nacionales, este galardón representa una “oportunidad de crecimiento económico y proyección internacional”. Además, el premio fortalece la imagen de Argentina como un destino diverso y con una notable identidad cultural. El pueblo se localiza a 77 kilómetros de San Salvador de Jujuy, a tan solo 8 kilómetros de Tilcara y a 19 de Purmamarca, lo que lo establece como una parada ideal para quienes recorren la Quebrada de Humahuaca. Los visitantes tienen la posibilidad de acceder en auto, en micro o mediante el Tren Solar, que proporciona un recorrido panorámico a lo largo de los cerros de colores.