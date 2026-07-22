Hallazgo único: encontraron una enorme especie jamás vista de hace 100 millones de años en una cueva de España. (Foto: Cueva El Soplao).

Un descubrimiento paleontológico sin precedentes sacudió el mundo de la ciencia: en España se encontró una nueva especie fósil de dimensiones gigantescas, nunca antes vista, que data de hace más de 100 millones de años.

Este hallazgo único, ocurrido en el yacimiento de ámbar de El Soplao, en Cantabria, revela una avispa del género Cretevania perteneciente al grupo de las avispas evánidas, con características morfológicas extraordinarias que la convierten en un tesoro científico.

Hallazgo único: encontraron una enorme especie jamás vista de hace 100 millones de años en una cueva de España. Foto: Palaeoentomology

Descubre la nueva especie hallada en España

La especie, designada como Cretevania orgonomecorum, existió durante el Cretácico, hace aproximadamente 105 millones de años. Lo más sorprendente es su considerable tamaño y una morfología de antenas junto con una venación alar completamente inédita hasta este momento.

Sus características singulares no solo la distinguen de cualquier otra avispa conocida, sino que también proporcionan nuevos caracteres diagnósticos que facilitarán la delimitación de especies en investigaciones paleontológicas futuras.

Se presenta como una inclusión fósil preservada en ámbar, un material que ha permitido conservar intactos detalles tan delicados como la venación de sus alas y la conformación de sus antenas.

Hallazgo único: encontraron una enorme especie jamás vista de hace 100 millones de años en una cueva de España. Foto: Palaeoentomology

El yacimiento de El Soplao y su importancia en el hallazgo de una nueva especie de avispa

Hallazgo único: encontraron una enorme especie jamás vista de hace 100 millones de años en una cueva de España. Foto: Palaeoentomology

El yacimiento de El Soplao, en Cantabria, constituye uno de los sitios más relevantes de España para la investigación del ámbar fósil. Con más de 15.000 inclusiones documentadas y aproximadamente 30 especies ya descritas, este lugar se erige como un referente internacional en la paleontología de insectos del Cretácico.

El descubrimiento no solo valida la notable riqueza paleontológica del ámbar español, sino que también destaca su importancia como una fuente esencial de información sobre la diversidad de insectos en una época crítica de la historia de la Tierra.

Qué dicen los científicos y por qué este descubrimiento importa

El descubrimiento ha sido viable gracias a un grupo internacional de investigadores que incluye expertos del IGME-CSIC (Instituto Geológico y Minero de España), la Universidad de Barcelona, la Academia de Ciencias de China, el Museo de Historia Natural de la Universidad de Oxford y la Universidad de Valencia.

La investigación, publicada en la renombrada revista científica Palaeoentomology, ha recibido respaldo financiero del Gobierno de Cantabria, el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Generalitat Valenciana.

Según Enrique Peñalver, investigador del IGME-CSIC, este hallazgo “amplía nuestro conocimiento sobre la evolución de las avispas evánidas”. Además, el grupo al que pertenece esta nueva especie podría desempeñar la función de “fósil guía” para datar depósitos cretácicos en diversas áreas del mundo, dada su amplia distribución y diversidad en el registro fósil.

Luis Martínez Abad, consejero de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria, subrayó que “el ámbar de El Soplao es una gran fuente de información científica” y sitúa al yacimiento como uno de los más relevantes a nivel global.