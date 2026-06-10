El equipo de arqueólogos realizó un gran descubrimiento en las profundidades del mar Mediterráneo. Foto: Archivo.

En las profundidades del mar Mediterráneo , un grupo de arqueólogos descubrió 22 bloques monumentales del Faro de Alejandría, que habían estado sumergidos durante siglos en el puerto oriental de Egipto.

Este hallazgo integra el proyecto internacional PHAROS , una colaboración entre el Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) de Francia -dirigido por la arqueóloga Isabelle Hairy-, el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto y la Fundación Dassault Systèmes.

La misión de la operación consiste en escanear los elementos encontrados para reconstruir digitalmente la estructura milenaria, considerada una de las 7 maravillas del viejo mundo.

Cambia la historia para siempre: hallan una de las siete maravillas del mundo que estuvo perdida por 1600 años (foto: archivo).

Recuperan del mar el Faro de Alejandría, una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo

Entre los elementos extraídos destacan dinteles, jambas, umbrales y losas de pavimento, cuyo peso oscila entre 70.000 y 80.000 kilos cada uno. Estas piezas pertenecían a la entrada monumental del Faro, cuya arquitectura integraba técnicas egipcias y griegas.

Si bien las ruinas hundidas eran visibles desde 1968 , se ha llevado a cabo un trabajo arqueológico sistemático durante más de 20 años. En 1994, el arqueólogo francés Jean-Yves Empereur lideró una exploración a gran escala, documentando más de 3300 objetos, entre ellos esfinges, obeliscos, columnas y bloques de granito.

Los bloques fueron recuperados tras 3 décadas de investigaciones submarinas, comenzadas por Yves Empereur, quien identificó los primeros vestigios del faro sumergido. Actualmente, con nueva tecnología, el equipo ha conseguido rescatar las piezas más sobresalientes.

Transforma la historia para siempre: descubren una de las siete maravillas del mundo que estuvo perdida por 1600 años.

Cómo es la reconstrucción digital del Faro de Alejandría

Más de 100 de estos fragmentos arquitectónicos han sido escaneados digitalmente en el fondo marino durante la última década.

Cada uno de estos bloques, que pesan hasta 80 toneladas, será escaneado mediante fotogrametría detallada. Los especialistas de la Fundación Dassault Systèmes analizarán digitalmente y reposicionarán virtualmente los bloques como si fueran piezas de un vasto rompecabezas arqueológico.

Para complementar la reconstrucción digital, un equipo de expertos —que incluye historiadores, arqueólogos, numismáticos y arquitectos— realiza una recopilación que incluye descripciones y representaciones antiguas de la torre.

El Faro de Alejandría se construyó a principios del siglo III antes de Cristo, bajo el reinado de Ptolomeo I Sóter. Esta obra fue diseñada por el arquitecto griego Sóstrato de Cnido y se alzaba a más de 100 metros de altura sobre la isla de Faro, orientando a los barcos con seguridad a través de las peligrosas aguas costeras de Alejandría.

Ostentó el título de la estructura más alta del mundo creada por el hombre durante más de 1600 años, hasta que un terremoto en 1303 lo inutilizó. Las piedras restantes fueron reutilizadas por el sultán Al-Ashraf Sayf al-Din Qa’it Bay para edificar una fortaleza en el mismo lugar en 1477.