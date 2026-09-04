Tiene 2.790 metros y está en Córdoba: el cerro argentino que competirá en China por ser elegido entre las mejores montañas del mundo

El Cerro Champaquí, considerado el punto más elevado de la provincia de Córdoba con sus 2.790 metros sobre el nivel del mar, fue oficialmente elegido para representar a la Argentina en el certamen internacional Montañas de Fama Mundial 2026 .

La competencia, organizada por la International Mountain Tourism Alliance (IMTA) con sede en China, busca destacar los destinos de montaña más valiosos del planeta bajo parámetros de conservación, diversidad y turismo sostenible.

La cumbre cordobesa se impuso tras un proceso de selección nacional que evaluó 18 postulaciones provenientes de 10 provincias, compitiendo en la categoría Natural junto a íconos geográficos como el Aconcagua (Mendoza), el Copahue (Neuquén) y el Mercedario (San Juan).

El impacto de la nominación y los criterios de selección

El proceso de evaluación para representar al país consideró aspectos clave como el estado de conservación del ecosistema, la riqueza patrimonial, la infraestructura para el visitante y la participación de las comunidades locales .

Desde la Agencia Córdoba Turismo remarcaron que la nominación constituye un reconocimiento directo al valor de las Sierras Grandes y consolida a la provincia como un referente indiscutido en la oferta de turismo de naturaleza y aventura.

Tiene 2.790 metros y está en Córdoba: el cerro argentino que competirá en China por ser elegido entre las mejores montañas del mundo

Esta proyección internacional permitirá visibilizar el potencial de la región ante operadores y viajeros de todo el mundo.

Senderismo, circuitos y exigencias para los excursionistas

Ubicado estratégicamente entre el Valle de Traslasierra y el Valle de Calamuchita, el Champaquí es el principal escenario para el montañismo y el trekking dentro del territorio cordobés, ofreciendo alternativas de recorrido tanto para deportistas experimentados como para aficionados.

La ruta tradicional de ascenso parte desde Villa Alpina a través de un circuito de 42 kilómetros que demanda habitualmente tres días de caminata, aunque también existen vías alternativas desde Villa Yacanto que atraviesan bosques y arroyos.

Debido a que el área está clasificada como zona de riesgo, las autoridades provinciales exigen de forma obligatoria que cada excursionista complete una declaración jurada de registro antes de iniciar la travesía.

La competencia internacional de la IMTA en China

La edición 2026 del certamen global reunirá en China a los destinos de montaña más destacados de cada continente para premiar la gestión sustentable de los recursos naturales.

Además de la categoría Natural donde compite el Champaquí, la delegación argentina sumó al Nevado de Famatina (La Rioja) en el rubro Cultural.