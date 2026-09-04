La Secretaría de Energía del Ministerio de Economía de la Nación rechazó 17.843 solicitudes de inscripción a bonificaciones energéticas durante 2025, presentadas por usuarios que viven en el barrio porteño de Puerto Madero o en countries y barrios cerrados del AMBA y la provincia de Córdoba.

La detección se logró a través del mecanismo de georreferenciación que el organismo implementó para asignar este tipo de beneficios.

Mediante herramientas de geolocalización y el cruce de información con los entes reguladores y las prestadoras de servicios, el sistema frenó estas solicitudes antes de que el beneficio llegara a hacerse efectivo, al identificar que correspondían a usuarios con manifiesta capacidad de pago de los servicios de electricidad y gas.

El relevamiento reveló además una particularidad: 1508 números de documento intentaron inscribirse entre dos y cinco veces desde julio de 2025 hasta la fecha , insistiendo pese a que el sistema ya los había identificado como no calificados para recibir el beneficio.

Energía: Neuquén se suma al sistema de georreferenciación

La Secretaría de Energía sigue avanzando en la segmentación de los beneficios energéticos. A través de la Disposición 11/26, incorporó por primera vez al Gran Neuquén al sistema de georreferenciación, tal como había hecho en 2025 con AMBA y Córdoba. La medida permitirá excluir del padrón y quitarle el beneficio a cerca de 500 usuarios que ya lo venían percibiendo pese a residir en zonas de manifiesta capacidad de pago.

Para el caso neuquino, la identificación se realizó cruzando datos de urbanizaciones cerradas —elaborados a partir de imágenes satelitales y del Portal Poblaciones del Observatorio de la Deuda Social Argentina (CONICET-ODSA-UCA)— con los padrones de usuarios provistos por el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN), las cooperativas CALF, CEEZ, COPELCO y de Plottier, y el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE).

La disposición se dictó en el marco del Decreto N° 943/25, que creó el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF). Sus antecedentes directos son la Disposición N° 1/25, que aprobó la metodología aplicada en AMBA y Puerto Madero, y la Disposición N° 6/25, correspondiente a Córdoba.

Esta metodología se basa en Sistemas de Información Geográfica (GIS), imágenes satelitales y los padrones de los entes reguladores y prestadoras de servicios. Con esas herramientas, el sistema identifica áreas con manifiesta capacidad contributiva tanto para evitar que se aprueben nuevas solicitudes como para dar de baja el beneficio a quienes ya lo perciben indebidamente. Como resultado, tanto las solicitudes nuevas como los usuarios ya inscriptos en el ReSEF que se ubican dentro de las urbanizaciones georreferenciadas quedan categorizados como “sin beneficio”.

¿Cómo pueden reclamar los afectados?

Los usuarios y solicitantes que consideren que el rechazo o la exclusión fue incorrecta pueden pedir la revisión de su caso a través de la plataforma de Trámites a Distancia (TAD) . En ese proceso, tienen la obligación de probar que la decisión del organismo fue equivocada.

Desde la cartera de Energía sostienen que el objetivo de la política es garantizar una distribución eficiente, justa y transparente de los recursos públicos, para que los subsidios lleguen a quienes realmente los necesitan. El Gobierno nacional prevé continuar extendiendo este mecanismo de focalización al resto del país.