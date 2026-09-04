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Los sorteos diarios de la Quiniela de Córdoba volvieron a atraer la atención de miles de jugadores que buscan conocer los resultados oficiales. La Lotería provincial ya confirmó los números ganadores, distribuidos en sus distintas ediciones del día.

Este jueves, 3 de septiembre de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Vespertina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 3406 (Perro).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 3 de septiembre

 3406 11° 9403 
 2°5350 12° 1680 
 3°7163 13° 3388 
 4°3879 14° 0957 
 5°0259 15° 3188 
 6°5351  16° 0515 
 7°0440 17° 4410 
 8°0482 18° 0856 
 9°0031 19° 2617 
 10°1093 20° 9120 

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¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con perro?

Soñar con un perro suele reflejar lealtad, protección y amistad. Puede indicar que cuentas con apoyos fieles o que necesitas confiar más en tus instintos.

Si el perro es agresivo, puede señalar conflictos, miedos o límites vulnerados. Si es cariñoso o juguetón, augura vínculos sólidos, seguridad emocional y momentos de alegría.

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