En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Los sorteos diarios de la Quiniela de Córdoba volvieron a atraer la atención de miles de jugadores que buscan conocer los resultados oficiales. La Lotería provincial ya confirmó los números ganadores, distribuidos en sus distintas ediciones del día.

Este jueves, 3 de septiembre de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Vespertina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 3406 (Perro).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 3 de septiembre

1° 3406 11° 9403 2° 5350 12° 1680 3° 7163 13° 3388 4° 3879 14° 0957 5° 0259 15° 3188 6° 5351 16° 0515 7° 0440 17° 4410 8° 0482 18° 0856 9° 0031 19° 2617 10° 1093 20° 9120

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con perro?

Soñar con un perro suele reflejar lealtad, protección y amistad. Puede indicar que cuentas con apoyos fieles o que necesitas confiar más en tus instintos.

Si el perro es agresivo, puede señalar conflictos, miedos o límites vulnerados. Si es cariñoso o juguetón, augura vínculos sólidos, seguridad emocional y momentos de alegría.