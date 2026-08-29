Brasil se establece como el nodo central de la expansión automotriz china en América del Sur. En una ceremonia que reunió al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Changan Automobile, uno de los más prominentes fabricantes de vehículos de China, puso en marcha su planta en Anápolis, un evento que marca un hito significativo para la industria automotriz en la región.

La colaboración entre Changan y el grupo brasileño CAOA ha dado origen a una instalación altamente automatizada, con una capacidad de producción que alcanza las 90.000 unidades anuales. La inversión inicial asciende a más de USD 900 millones, no obstante, esta cifra es solo el comienzo: la empresa ha comprometido un nuevo ciclo de financiamiento por USD 950 millones entre 2026 y 2028, lo que conduce el total a más de USD 1,500 millones destinados a la planta de Anápolis desde 2023.

Cómo Brasil se consolidó como el hub automotriz preferido de China

El impacto se percibe a lo largo de toda la cadena productiva: el proyecto promete robustecer la red de proveedores locales, fomentar empleo calificado y revitalizar un proceso de reindustrialización que el gobierno de Lula promueve como una de sus prioridades. Con el fin de expandir su presencia comercial, la marca tiene la intención de inaugurar más de 60 concesionarios en Brasil antes de la finalización del año 2026.

El desembarco de Changan obedece a una estrategia deliberada de expansión global, hallando en Brasil condiciones propicias para su escalabilidad. Este país no solo brinda un mercado interno de gran magnitud, sino que además ofrece una ubicación estratégica para la distribución de vehículos en el resto del continente, un aspecto que la automotriz china logró interpretar antes que muchos de sus competidores.

El SUV de Changan hecho a la medida del conductor brasileño

El modelo seleccionado para liderar este nuevo capítulo es el Changan UNI-T, un SUV que combina una estética futurista con tecnología de conectividad en su cabina. Su motor 1.5 Turbo GDi BlueCore Flex fue desarrollado por Changan y adaptado por ingenieros de CAOA, permitiendo su funcionamiento con diversas proporciones de etanol y gasolina, lo que representa una solución técnica que lo posiciona de manera especialmente competitiva en el mercado brasileño.

El UNI-T no se limita a ser un producto más en el mercado: se erige como la carta de presentación de una compañía que ha aterrizado en Sudamérica con perspectivas a largo plazo y que ha tomado a Brasil como su laboratorio de innovación para el transporte del futuro.

Antes de su lanzamiento al mercado, el modelo acumuló más de 200,000 kilómetros de pruebas en diversas condiciones climáticas de Brasil, un proceso que asegura su rendimiento en un entorno tan diverso como el país anfitrión. En su interior, el conductor se beneficia de control por voz en portugués y una cabina digital completamente integrada, diseñada para quienes esperan de su vehículo la misma conectividad que de su dispositivo móvil.