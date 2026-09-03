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Tal como sucede todos los días, la Quiniela de Córdoba difundió los números oficiales de sus sorteos. Con varias ediciones a lo largo de la jornada, este tradicional juego de azar mantiene el interés de quienes esperan conocer los resultados para comprobar sus apuestas.

Este jueves, 3 de septiembre de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza8019 (Pescado).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 3 de septiembre

 8019 11° 8257 
 2°0323 12° 1020 
 3°9021 13° 5508 
 4°6463 14° 6567 
 5°8397 15° 0975 
 6°5588  16° 5252 
 7°0062 17° 3911 
 8°7703 18° 8693 
 9°4581 19° 7300 
 10°3447 20° 2400 

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¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios distribuidos que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos obtenidos por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con pescado?

Soñar con Pescado simboliza emociones profundas, intuición y oportunidades. Indica mensajes del inconsciente, fertilidad creativa o abundancia. Invita a oír tu voz interior y a fluir con los cambios.

Si el Pescado luce sano y claro, augura fortuna, claridad y éxito. Si está muerto o turbio, alerta sobre bloqueos, pérdidas o engaños. El contexto y tus sensaciones afinan su significado.

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