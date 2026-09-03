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Tal como sucede todos los días, la Quiniela de Córdoba difundió los números oficiales de sus sorteos. Con varias ediciones a lo largo de la jornada, este tradicional juego de azar mantiene el interés de quienes esperan conocer los resultados para comprobar sus apuestas.
Este jueves, 3 de septiembre de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza8019 (Pescado).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 3 de septiembre
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|8019
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|8257
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|0323
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|9021
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|0975
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|0062
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|3911
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|7703
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|8693
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|4581
|19°
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|10°
|3447
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|2400
¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?
Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios distribuidos que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Los fondos obtenidos por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.
¿Qué significa soñar con pescado?
Soñar con Pescado simboliza emociones profundas, intuición y oportunidades. Indica mensajes del inconsciente, fertilidad creativa o abundancia. Invita a oír tu voz interior y a fluir con los cambios.
Si el Pescado luce sano y claro, augura fortuna, claridad y éxito. Si está muerto o turbio, alerta sobre bloqueos, pérdidas o engaños. El contexto y tus sensaciones afinan su significado.