En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Tal como sucede todos los días, la Quiniela de Córdoba difundió los números oficiales de sus sorteos. Con varias ediciones a lo largo de la jornada, este tradicional juego de azar mantiene el interés de quienes esperan conocer los resultados para comprobar sus apuestas.

Este jueves, 3 de septiembre de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza8019 (Pescado).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 3 de septiembre

1° 8019 11° 8257 2° 0323 12° 1020 3° 9021 13° 5508 4° 6463 14° 6567 5° 8397 15° 0975 6° 5588 16° 5252 7° 0062 17° 3911 8° 7703 18° 8693 9° 4581 19° 7300 10° 3447 20° 2400

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios distribuidos que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos obtenidos por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con pescado?

Soñar con Pescado simboliza emociones profundas, intuición y oportunidades. Indica mensajes del inconsciente, fertilidad creativa o abundancia. Invita a oír tu voz interior y a fluir con los cambios.

Si el Pescado luce sano y claro, augura fortuna, claridad y éxito. Si está muerto o turbio, alerta sobre bloqueos, pérdidas o engaños. El contexto y tus sensaciones afinan su significado.