En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Tal como sucede todos los días, la Quiniela de Córdoba difundió los números oficiales de sus sorteos. Con varias ediciones a lo largo de la jornada, este tradicional juego de azar mantiene el interés de quienes esperan conocer los resultados para comprobar sus apuestas.

Este jueves, 3 de septiembre de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna: a la cabeza 0369 (Vicios).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 3 de septiembre

1° 0369 11° 8252 2° 5894 12° 6956 3° 5066 13° 0901 4° 6244 14° 9573 5° 6812 15° 8906 6° 8069 16° 6743 7° 6288 17° 0522 8° 1742 18° 6016 9° 8706 19° 5300 10° 8479 20° 5674

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios abonados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos reunidos por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con vicios?

Soñar con vicios revela conflictos internos y sensación de descontrol. Sugiere culpa, evasión de problemas o dependencia emocional. Invita a reconocer hábitos dañinos y a buscar apoyo para cambiarlos.

Según el contexto, advierte sobre tentaciones, recaídas o límites traspasados. Si resistes en el sueño, hay deseo de cambio; si cedes, alerta de riesgos. El mensaje: poner límites y cultivar autocontrol.