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Tal como sucede todos los días, la Quiniela de Córdoba difundió los números oficiales de sus sorteos. Con varias ediciones a lo largo de la jornada, este tradicional juego de azar mantiene el interés de quienes esperan conocer los resultados para comprobar sus apuestas.
Este jueves, 3 de septiembre de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna: a la cabeza 0369 (Vicios).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 3 de septiembre
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¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?
Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios abonados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Los fondos reunidos por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.
¿Qué significa soñar con vicios?
Soñar con vicios revela conflictos internos y sensación de descontrol. Sugiere culpa, evasión de problemas o dependencia emocional. Invita a reconocer hábitos dañinos y a buscar apoyo para cambiarlos.
Según el contexto, advierte sobre tentaciones, recaídas o límites traspasados. Si resistes en el sueño, hay deseo de cambio; si cedes, alerta de riesgos. El mensaje: poner límites y cultivar autocontrol.