Los plazos fijos ofrecen rentabilidad a cambio de mantener el dinero inmovilizado durante un tiempo determinado.

Los depósitos a plazo fijo son una de las formas más sencillas de guardar el dinero, ahorrar y hacerlo rendir sin asumir riesgos. En noviembre, las mejores ofertas alcanzan el 3,35% TAE, según el ranking de Help My Cash, aunque la rentabilidad no es el único dato a tener en cuenta a la hora de elegir.

Las propuestas más competitivas aparecen tanto en España como en Europa. En el mercado local, WiZink ofrece un 3% TAE a doce meses desde 5000 euros y Banca March un 2,8% a un año, ambos cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos español.

Fuera del país, las entidades europeas contratadas a través de plataformas llegan hasta el 3,44% TAE a 24 meses y el 3,35% a 12 meses.

Antes de decidir, conviene revisar el plazo, el importe mínimo, si se puede cancelar antes del vencimiento y qué condiciones exige cada entidad.

Los depósitos españoles que más pagan en noviembre

Entre las opciones con garantía del fondo español, las más rentables a doce meses son las siguientes:

Miraltabank , con un 3,10% TAE y un mínimo de 15.000 euros, que se contrata a través de Raisin. Con ese importe, el ahorrador ganaría hasta 465 euros brutos en el año.

Wizink , con un 3% TAE desde 5000 euros. Con 10.000 euros, el rendimiento bruto sería de 296,70 euros.

Banca March, con un 2,80% TAE y un mínimo de 30.000 euros. Con ese capital, la ganancia sería de hasta 840 euros brutos.

En noviembre, las mejores ofertas de plazo fijo alcanzan el 3,35 % TAE, tanto en bancos españoles como europeos. Shutterstock

En todos los casos, el fondo de garantía devuelve hasta 100.000 euros por cliente y entidad si el banco quiebra .

Los depósitos europeos que superan el 3% TAE en noviembre

A través de plataformas como Raisin se puede contratar un depósito de bancos europeos, protegido por el fondo de garantía del país de origen. Las ofertas destacadas son:

SME Bank , de Lituania, con un 3,35% TAE a 12 meses y un mínimo de 20.000 euros, con cobertura el fondo lituano.

Banca Sistema, de Italia, con hasta un 3,30% TAE y un mínimo de 5000 euros.

El trámite es online, y la plataforma se encarga del papeleo con el banco extranjero y ayuda a incluir las ganancias en la declaración de la renta.

Los requisitos que exigen WiZink, Banca March y Miraltabank

Además de la tasa, las condiciones que solicita cada entidad bancaria también deben evaluarse antes de contratar un depósito a plazo fijo.

En WiZink pueden contratar personas físicas, mayores de edad y residentes en España. El dinero debe ser nuevo, es decir, venir de una cuenta a nombre del cliente en otra entidad, y el importe tiene que estar entre 5000 y 100.000 euros. Además, hay que abrir y mantener una cuenta vinculada, porque si se cancela, el depósito se cancela con ella y con la misma penalización.

Banca March, por su parte, exige ser nuevo cliente que se da de alta de forma online, residir en España, ser mayor de 18 años y tener DNI o NIE en vigor, además de abrir una cuenta digital.

El depósito de Miraltabank no permite la cancelación anticipada y se renueva de manera automática al vencimiento, salvo que el cliente lo cambie desde la aplicación de Raisin. Además, tributa con una retención del 19%.

Plazo, cancelación y cuenta vinculada pesan igual que la TAE

Antes de elegir un depósito, Help My Cash recomienda elegir primero un plazo que se pueda sostener sin tocar el dinero y comparar después la TAE, el importe mínimo, la cancelación anticipada y si el banco pide dinero nuevo o vinculación.

Si dos depósitos pagan parecido, conviene quedarse con el que ofrece más flexibilidad, porque a la larga puede importar más que unas décimas de rentabilidad.

Antes de elegir un depósito conviene comparar la rentabilidad, el plazo y las condiciones de cada entidad. Shutterstock