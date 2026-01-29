Prohíben en todo el país un alcohol sanitizante y exigen su retiro inmediato de todos los comercios: qué detectaron

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) emitió una nueva alerta sanitaria y ordenó retirar del mercado un alcohol sanitizante para manos que se vendía en distintos puntos del país.

La decisión, publicada en el Boletín Oficial a través de la Disposición 100/2026, afecta al producto identificado con la marca G‑I‑G y alcanza tanto a su venta como a su publicidad.

El caso se inició cuando el Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires informó la presencia de un artículo que no cumplía con información obligatoria en su rótulo.

El aviso encendió la alarma del área de Cosmetovigilancia de la ANMAT, que comenzó a revisar el origen del cosmético y su situación regulatoria.

¿Qué detectó la ANMAT en su investigación?

La revisión del organismo mostró que el alcohol sanitizante figuraba dentro de un trámite de registro, con una empresa titular y un laboratorio elaborador. Sin embargo, las inspecciones posteriores revelaron datos que no coincidían con lo declarado.

Entre los puntos más relevantes, la ANMAT encontró:

Envases sin número de lote ni fecha de vencimiento;

Unidades en circulación con un período de validez vencido, según informó el propio establecimiento que dijo haber producido solo hasta 2022;

Diferencias entre la muestra analizada y el producto que el laboratorio reconoce como propio;

Un domicilio de empresa titular que no correspondía con la firma declarada.

En uno de los operativos, la comisión actuante llegó al domicilio informado como sede comercial y fue recibida por una persona que desconocía por completo la existencia de la empresa que figuraba en la inscripción. Ese dato terminó de confirmar que la trazabilidad del cosmético no era confiable.

¿Por qué se retiró del mercado?

Para la ANMAT, el caso representa una situación de riesgo porque los productos sin identificación clara no permiten verificar su fecha de elaboración ni su contenido real. La falta de datos ciertos y el uso del nombre de un laboratorio que no fabricó el artículo sumaron irregularidades que el organismo considera graves.

Por ese motivo, se ordenó:

prohibir su uso ,

bloquear su comercialización ,

impedir su distribución en todo el país,

retirar toda publicidad y venta online.

Según el organismo, la medida apunta a proteger a los usuarios ante un producto que se considera “ilegítimo”, ya que no es posible confirmar su seguridad ni su composición.

¿Qué deben hacer los consumidores?

La recomendación principal es evitar cualquier envase identificado con la marca G‑I‑G y verificar que los cosméticos y sanitizantes tengan:

fecha de elaboración y fecha de vencimiento,

número de lote,

datos del fabricante,

rótulo claro y legible.

También se sugiere revisar la procedencia cuando se compran productos por internet y acudir solo a comercios habilitados o plataformas oficiales.

Un llamado de atención sobre el mercado informal

La resolución vuelve a poner el foco sobre la circulación de cosméticos sin registro o con datos falsos, un problema que aumentó con la expansión del comercio online. Para la ANMAT, contar con rótulos completos y trazabilidad controlada es clave para garantizar la calidad y evitar riesgos en artículos que se usan de forma cotidiana.