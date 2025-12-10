La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ordenó la prohibición inmediata de la venta y distribución en todo el país de una serie de productos de limpieza, fragancias y aromatizantes que incluyen a un detergente, debido a que que no contaban con el debido registro sanitario.

La medida fue oficializada a través de la Disposición 9018/2025, publicada en el Boletín Oficial, y alcanza tanto a los comercios físicos como a las plataformas de venta online. Según el organismo, los productos no estaban registrados ante la ANMAT, lo que impide garantizar su seguridad, eficacia e implica un posible riesgo para la salud de los consumidores.

¿Qué productos de limpieza fueron prohibidos?

Entre los artículos afectados por la disposición de ANMAT se encuentran los siguientes:

Detergente concentrado marca Swell, cont. neto 5 litros, RNE: 020048836, EE-2022-XXXX

Desengrasante Multiuso Swell, con los siguientes datos entre otros: Elaborado y envasado por Grupo Jac SA, RNE: 020048836 EE – 2022-?

El organismo de control indicó que los productos incluyen detergentes y lavavajillas desengrasantes de la firma Jac S.A. de la Provincia de Buenos Aires. Sin embargo, también se prohibieron todos estos productos:

Limpiador desodorante para pisos concentrado Swell, elaborado y envasado por Grupo Jac SA, RNE: 020045390, EE-2?.

Limpiador desinfectante desengrasante neutro Swell, elaborado y envasado por Grupo Jac SA, RNE: 020045390.

Suavizante para la ropa Cielo Swell, elaborado y envasado por Grupo Jac SA, RNE: 020045390, RNPUD: en trámite.

Cloro ¡Cuidado! Producto Concentrado Swell, elaborado y envasado por Grupo Jac SA, RNE: 020048836, EE 2022-XXXXXXXX.

Gel Clorado Swell, elaborado y envasado por Grupo Jac SA, RNE: 020045390, autorizado por Disp. SENASA N° 98/2005 para su uso en establecimientos habilitados.

Agua Lavandina Concentrada Swell, elaborado y envasado por Grupo Jac SA, RNE: 020048836, EE 2022-XXXXXXXX.

Agua Lavandina Swell, elaborado y envasado por Grupo Jac SA, RNE: 020048836, EE 2022-XXXXXXXX.

Limpiador desodorante para pisos Lavanda Swell, elaborado y envasado por Grupo Jac SA, RNE: 020048836, EE-2?.

Quita sarro Swell, elaborado y envasado por Grupo Jac SA.

El producto prohibido por ANMAT.

¿Qué dijo ANMAT sobre los productos ilegales?

El organismo de control señaló estos elementos de limpieza no se encontraban registrados ante ANMAT. Además, remarcó que la firma también presentaba “ productos domisanitarios registrados, pero con incumplimientos a la normativa vigente ”.

La ANMAT explicó que, al no estar registrados, estos productos no pueden ser evaluados en cuanto a su composición, efectos y seguridad. Esto implica que su uso podría representar un riesgo para la salud pública, especialmente en entornos cerrados o en contacto con la piel y superficies sensibles.

¿Qué deben hacer los comercios, según la ANMAT?

Los comercios deben retirar de la venta inmediata todos los productos de la marca Walker mencionados en la disposición y frenar por completo su predisposición.

Además, se recomienda a los consumidores que hayan adquirido alguno de estos artículos que suspendan su uso y consulten con las autoridades sanitarias ante cualquier duda.

El protocolo de ANMAT para productos falsos.

ANMAT detalla en los anexos de las resoluciones las características de los productos originales y las unidades falsas. Las alteraciones no solo son de registro, sino que también en las especificaciones técnicas que se indican en el rotulado.

Para identificar los productos, se debe verificar el etiquetado original. “En caso de contar con aquellas con las características descriptas, los usuarios deberán contactarse con los entes de control a cargo vía mail o a través del sitio ANMAT Responde”, sumaron.

El correo de contacto es pesquisa@anmat.gob.ar y en el mensaje se deberá detallar la situación completa con fotos del rótulo.