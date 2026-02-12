La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) puso en marcha una nueva jornada de subastas virtuales en Colombia, en la que se ofrecen carros, lingotes de oro y más con precios base desde $3,5 millones. El proceso se realiza a través de la plataforma oficial El Martillo del Banco Popular y estará habilitado hasta el 13 de febrero de 2026, según informó la entidad en un comunicado. Estas subastas reúnen bienes que pasaron a manos del Estado luego de procesos de control aduanero, decomisos o abandono. La dinámica es completamente en línea y permite que cualquier ciudadano registrado pueda consultar los lotes disponibles y presentar ofertas dentro de los plazos establecidos. Quienes estén interesados deben crear un usuario en la plataforma oficial, revisar las condiciones de cada lote y consignar previamente el depósito exigido para poder participar. En esta edición se incluyen vehículos, esmeraldas y piezas de oro. Cada lote cuenta con un valor base, un monto de depósito previo y condiciones específicas que deben ser aceptadas por los participantes. Uno de los bienes destacados es una camioneta Chevrolet Super Carry modelo 2006, cuyo precio base es de $3.500.000. Para ofertar se exige un depósito previo y el adjudicatario debe asumir trámites como traspaso, impuestos pendientes, revisión técnico-mecánica y demás obligaciones asociadas. También se ofrece una motocicleta Harley Davidson modelo 1991, con un valor inicial de $6.400.000. En este caso, además del valor ofertado, el comprador debe cubrir el impuesto de remate, el IVA correspondiente y los costos administrativos definidos en la plataforma. En el listado aparecen además tres esmeraldas que suman 9,13 quilates, con un precio base de $22.825.000, y un lote compuesto por tres láminas de oro amarillo de 18 kilates, con un peso total de 150,4 gramos, cuyo valor inicial es de $32.396.160. La DIAN aclaró que los bienes se venden en el estado en que se encuentran y que es responsabilidad del comprador revisar previamente la información disponible. En el caso de vehículos, el adjudicatario debe asumir impuestos, seguros obligatorios, revisión técnico-mecánica y cualquier trámite adicional requerido para su legalización. Además, cada lote está sujeto al impuesto de remate del 5%, la comisión establecida para la plataforma y el IVA correspondiente, según las reglas vigentes. Si el ganador incumple las condiciones o no completa el pago dentro del plazo señalado, puede perder el depósito consignado y el lote puede volver a ser ofertado. La jornada estará disponible hasta el viernes 13 de febrero de 2026 y las pujas se realizan únicamente a través del portal oficial www.elmartillo.com.co. Para participar es obligatorio: La entidad recomendó no entregar datos personales por fuera de los canales oficiales y recordó que las ofertas solo son válidas dentro del sistema autorizado.