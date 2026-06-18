Confirmado | Revelan cómo comprar una vivienda en España por menos de 40.000 euros: estos son todos los requisitos.

Comprar una vivienda en España por menos de 40.000 euros es una posibilidad que algunos expertos inmobiliarios señalan a través de las subastas públicas de inmuebles. Según explica Sufian, experto en vivienda y financiación y creador de contenido en TikTok (@sufi.proyectos), existen oportunidades en el Portal de Subastas del Boletín Oficial del Estado (BOE) que permiten acceder a propiedades con precios de salida muy inferiores a los del mercado.

El especialista recomienda analizar cuidadosamente cada operación antes de pujar. Para ello, aconseja comparar los inmuebles ofertados en subasta con los precios habituales de la zona y prestar especial atención a las posibles cargas que pueda tener la propiedad, ya que este aspecto puede influir de forma significativa en el coste final de la compra.

Cómo encontrar viviendas a bajo precio en las subastas del BOE

Según Sufian, una de las vías para localizar inmuebles económicos consiste en acceder al Portal de Subastas del BOE, entrar en la sección de bienes e inmuebles y realizar búsquedas por código postal.

El experto explica que es posible encontrar activos con precios de salida muy reducidos. Como ejemplo, menciona un local cuyo precio inicial era de 4892,90 euros. No obstante, insiste en que antes de participar es fundamental revisar las cargas asociadas al inmueble.

Además, recomienda consultar portales inmobiliarios para comparar los precios de mercado en la misma zona y detectar oportunidades que, según afirma, suelen pasar desapercibidas para muchos compradores.

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Quién puede participar en una subasta pública

De acuerdo con la Agencia Tributaria, pueden participar como licitadores todas las personas con capacidad de obrar conforme a la ley, siempre que se identifiquen correctamente. Esto incluye a mayores de edad no incapacitados y menores emancipados.

También es posible actuar mediante representante. Sin embargo, no pueden participar el personal adscrito al órgano de recaudación competente, los tasadores, los depositarios de los bienes, los funcionarios directamente implicados en el procedimiento de apremio ni aquellas personas que tengan algún impedimento o restricción legal.

Para registrarse en el Portal de Subastas del BOE es necesario disponer de un certificado electrónico cualificado de persona física o estar dado de alta en el sistema Cl@ve, además de contar con una dirección de correo electrónico y un teléfono móvil. La Agencia Tributaria indica que únicamente las personas físicas pueden registrarse en el portal.

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Requisitos económicos y proceso de adjudicación

La Agencia Tributaria señala que para participar en una subasta es obligatorio constituir un depósito previo. En el caso de bienes inmuebles, este importe equivale al 5% del tipo de subasta, mientras que para bienes muebles asciende al 10%.

Una vez realizado el depósito, el licitador puede presentar sus pujas de forma electrónica a través del Portal de Subastas. El sistema informa de la mejor oferta realizada y del tiempo restante para la finalización de la subasta. Las pujas pueden ser superiores, iguales o inferiores a la oferta más alta existente, aunque en caso de empate se da prioridad a la presentada primero.

Si resulta adjudicatario, el comprador dispone de 15 días para abonar el resto del precio. Cuando se trate de bienes inmuebles, también puede solicitar la escritura pública de compraventa dentro de los cinco días siguientes a la notificación de adjudicación, para lo que deberá ingresar un 5% adicional del precio de remate. Por el contrario, si el adjudicatario no realiza el pago en el plazo establecido, perderá el depósito entregado, que se destinará a la cancelación de las deudas correspondientes, según la normativa explicada por la Agencia Tributaria.