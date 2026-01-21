Miles de familias en México podrían enfrentar la falta de agua en los próximos días, incluso si cumplen con sus obligaciones de pago. Esta situación afectará a numerosos usuarios debido al incumplimiento de trámite obligatorio.

En la Ciudad de México (CDMX), el riesgo de recibir una menor cantidad de agua potable se torna cada vez más inminente. Por tal motivo, el Gobierno capitalino y la Secretaría de Gestión Integral del Agua de la Ciudad de México (SEGIAGUA) han emitido un llamado urgente a la población.

Se aproxima el corte de agua más largo del año: será para los usuarios que no cumplan con este trámite urgente (foto: archivo).

Conoce los detalles de la suspensión del servicio y asegura el acceso al agua. Es fundamental considerar las condiciones establecidas por las autoridades.

¿Cuál es el procedimiento necesario para el servicio del agua?

Aunque un número considerable de usuarios cumple con sus responsabilidades, en diversas ocasiones los pagos no se reflejan de manera inmediata en el sistema. Para prevenir interrupciones en el suministro, las autoridades instan a los ciudadanos a verificar sus comprobantes de pago.

Es fundamental que los habitantes realicen esta validación para evitar inconvenientes en el servicio.

Guía detallada para la validación de pagos del servicio de agua

Accede al sitio web de Validación de Pago SACMEX Ten a la mano la línea de captura de tu recibo. Llena el formulario con la información requerida. Adjunta el comprobante correspondiente. Envía la solicitud y conserva el número de seguimiento.

Este trámite se recomienda especialmente cuando el pago no aparece registrado, aunque haya sido realizado correctamente.

Definición de la línea de captura

La línea de captura constituye el elemento fundamental para la verificación. Se trata de una clave alfanumérica de 20 caracteres que: