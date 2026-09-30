Los cambios propuestos todavía no están vigentes y las reglas actuales continúan aplicándose.

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Los conductores en Colombia podrían encontrarse con cambios importantes en los próximos años. El Gobierno comenzó a preparar un nuevo borrador para reformar el Código Nacional de Tránsito que contempla modificaciones en la vigencia de las licencias de conducción y en algunos de los costos relacionados con los trámites.

La iniciativa está siendo preparada por el Ministerio de Transporte y todavía se encuentra en una etapa inicial. Por esta razón, las modificaciones anunciadas no están vigentes actualmente y los conductores deben seguir cumpliendo con las reglas actuales.

Entre los puntos que aparecen en la propuesta están ampliar la vigencia de las licencias, reducir algunos cobros relacionados con el RUNT y el SIMIT y ofrecer cursos más económicos. También se busca simplificar trámites que actualmente deben realizar los ciudadanos.

¿Qué cambiaría en la licencia de conducción en Colombia?

Uno de los principales puntos planteados por el Ministerio de Transporte tiene que ver con el tiempo de validez de la licencia de conducción.

La reforma estará orientada a ampliar su vigencia, aunque el Gobierno todavía no informó cuál sería el nuevo plazo ni cómo se aplicaría según la edad o el tipo de vehículo.

Por ahora, las reglas actuales continúan sin cambios. Para vehículos particulares, la vigencia vigente es de 10 años para los conductores menores de 60 años, cinco años para quienes tienen entre 60 y 80 años y un año para los mayores de 80. Los plazos son diferentes para las licencias de servicio público.

Por eso, quienes tengan que renovar actualmente su licencia no deben esperar la reforma, ya que el Ministerio solamente confirmó que está trabajando en el borrador.

¿Qué trámites podrían ser más económicos para los conductores?

La propuesta no se limita a las licencias. El Ministerio también busca reducir los cobros asociados al Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) y al Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT).

Además, plantea ofrecer cursos más económicos y simplificar trámites para eliminar costos y procesos que el Gobierno considera innecesarios.

Otro de los cambios en estudio apunta a la revisión técnico-mecánica. El borrador buscará establecer plazos más amplios o razonables para realizar este procedimiento. Sin embargo, tampoco se informó todavía cuáles serían esos nuevos períodos.

El nuevo Código de Tránsito se encuentra todavía en etapa de preparación. Shutterstock

¿También podrían cambiar las multas de tránsito?

Este es otro de los puntos que forman parte de la reforma que prepara el Gobierno.

Según explicó el Ministerio, la intención es avanzar hacia multas proporcionales a la capacidad económica de los conductores, además de revisar los costos relacionados con sanciones, intereses, patios y grúas.

El objetivo general anunciado por el Gobierno es actualizar una normativa que lleva más de dos décadas vigente y que ya atravesó varias reformas.