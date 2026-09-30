Desde el 30 de septiembre Florida emite un nuevo diseño de licencia de conducir.

El Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV) anunció a todos los conductores del estado que desde hoy 30 de septiembre cambia el diseño de la licencia de conducir y de la tarjeta de identificación.

El nuevo modelo introduce modificaciones estéticas en el carné, pero también promete seguridad reforzada en comparación con las versiones anteriores.

Cambia la licencia de conducir en Florida: cómo es el nuevo modelo

Las autoridades explican que el diseño actual busca brindar homenaje a la historia de Florida.

El Castillo de San Marcos, una fortaleza histórica para Estados Unidos, aparece como imagen de fondo en el frente de la licencia de conducir.

El naranja distintivo del estado se ubica como una naranja en la O de “Florida”, que figura en la esquina superior izquierda de la credencial.

Por su parte, el manatí típico se incorporó junto con la estrella Real ID -que garantiza el cumplimiento de las normas federales para fines oficiales-, ubicado arriba a la derecha.

Así luce el modelo actualizado de frente. FLHSMV

Del lado trasero se incluye la inscripción “Let Us Alone”, que fue la primera bandera no oficial del estado. Como imagen de fondo se eligió al icónico transbordador espacial Discovery.

Además, se reforzaron las características de seguridad de estas tarjetas, que cuentan con datos repetidos en diferentes puntos, tinta ultravioleta, elementos táctiles y símbolos que cambian en función del ángulo óptico.

Así luce el nuevo modelo de atrás. FLHSMV

Otras características de la licencia de conducir e identificación de Florida

El estado explica además que las licencias emitidas se distinguen con sus colores de encabezado (por ejemplo, las licencias CDL lo indican en azul, las de conducir en verde y las licencias de menores de 21 años en naranja).

Además, tienen distinciones para deportistas, navegantes, cazadores, veteranos, donantes de órganos, sordos y personas con determinadas discapacidades.

Qué sucederá con las licencias de conducir e identificaciones vigentes

El DLHSMV afirma que el lanzamiento de este nuevo modelo no significa que los anteriores deban reemplazarse . Todos los ejemplares conservan su vigencia hasta la fecha especificada y el cambio se realizará de manera progresiva.

Cuando llegue el momento de que una licencia vieja deba renovarse, se entregará otra con el modelo actualizado.

Qué requisitos deben cumplir los solicitantes para obtener una licencia de conducir

De acuerdo con el Florida Driver License Handbook, todos los solicitantes primerizos deberán cumplir requisitos básicos como

Presentar una identificación principal (como un certificado de nacimiento)

Comprobante de Número de Seguro Social o identificación secundaria

Dos documentos que comprueben la residencia en Florida

Además, hay que completar el curso de Educación sobre la Ley de Tráfico y el Abuso de Sustancias (TLSAE)

Aprobar exámenes de visión, conocimiento y habilidades de conducción

Pagar 48 dólares

El trámite puede realizarse en los diferentes centros de servicio, donde la licencia ya está disponible. Quienes deban actualizar su licencia podrán hacerlo online clicando aquí, pero el nuevo modelo tardará en llegar. Se indica que para trámites online recién estará disponible rondando finales de noviembre.