Los ciudadanos argentinos que planeen viajar al Reino Unido deberán revisar minuciosamente el estado físico y la precisión de los datos de su documentación de viaje.

Las autoridades migratorias británicas formalizaron la intensificación de sus controles en frontera , estableciendo que cualquier inconsistencia técnica o daño en la libreta del pasaporte será motivo suficiente para denegar el embarque en el aeropuerto de origen o disponer la deportación inmediata al arribar a territorio anglosajón.

La medida busca reforzar la seguridad de sus fronteras y evitar irregularidades en los sistemas automáticos de lectura biométrica de las terminales aéreas internacionales.

Las tres fallas específicas que invalidan la documentación de viaje

El control migratorio británico determinó que los inspectores de fronteras y las líneas aéreas deberán rechazar los documentos que presenten inconvenientes en las siguientes tres categorías:

Desgaste físico o deterioro: Pasaportes con tapas desprendidas, hojas sueltas, costuras abiertas, manchas que dificulten la lectura de los datos o laminados plásticos levantados en la hoja principal de identificación serán considerados no válidos.

Errores de impresión: Documentos que contengan erratas tipográficas en nombres o apellidos, caracteres ilegibles, números de documento inconsistentes o fallas de tinta en la zona de lectura mecánica (código MRZ) que impidan la validación informática.

Fallas técnicas: Inconvenientes operativos en los microchips biométricos integrados en la tapa del pasaporte que impidan el escaneo digital en los tótems automáticos del control migratorio.

Imagen ilustrativa IA Gemini

Verificación previa y recomendaciones para los viajeros

Para evitar la cancelación de vuelos , pérdidas de reservas o la denegación del ingreso al Reino Unido , los especialistas en trámites internacionales recomiendan inspeccionar el estado general del pasaporte con varias semanas de anticipación a la fecha de salida.

En caso de detectar rajaduras, desgastes en la cubierta o diferencias entre los datos impresos y el documento nacional de identidad, el titular deberá gestionar un nuevo ejemplar mediante los canales oficiales del Registro Nacional de las Personas (Renaper) antes de emprender el viaje.