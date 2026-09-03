En esta noticia Monitoreo

Protección

En el marco de su estrategia integral contra el fraude en los pagos electrónicos, el Banco Central pondrá a disposición de los administradores de transferencias inmediatas un conjunto de información de carácter público destinado a robustecer sus herramientas de análisis y monitoreo.

Se trata de un set de datos que las firmas que cumplen un rol en el proceso de transferencias puedan facilitar alertas tempranas.

Con esa información, los administradores elaborarán un perfil de riesgo de fraude de cada persona y lo podrán proveer sin cargo a las entidades financieras y a los proveedores de servicios de pago que ofrecen cuentas de pago (PSPCP) para su aplicación en el monitoreo transaccional.

En el centro de esta estrategia están firmas como COELSA, Newpay o Red Link a través de las cuales se cumplimentan los procesos de transferencias entre entidades del sistema financiero.

Monitoreo

También en las altas de clientes y en la revisión periódica que ellos deben efectuar por aplicación de las reglas sobre conozca a su cliente (KYC). Este proceso tendrá una implementación gradual.

La información contribuirá a la detección temprana de cuentas que podrían ser utilizadas para canalizar fondos hacia cuentas vinculadas con actividades de juego ilegal, facilitando la identificación de patrones transaccionales inusuales.

Protección

El objetivo central de esta acción es reforzar la protección de los usuarios mediante la utilización de una herramienta que brinda una visión sistémica, complementando y enriqueciendo los modelos de análisis que utilizan actualmente los diferentes actores del sistema nacional de pagos para detectar de forma temprana posibles conductas fraudulentas.

Sobre la base de un tratamiento confidencial y responsable de la información, el BCRA consolida así un esquema de prevención que articula información, tecnología y cooperación entre los actores del sistema nacional de pagos, con el propósito de fortalecer la seguridad de las operaciones y preservar la confianza de las personas usuarias en las transferencias electrónicas.