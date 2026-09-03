Quienes viajan a Estados Unidos sin visa, usando el Programa de Exención de Visa (ESTA), deben cumplir un requisito clave que muchos pasan por alto: el pasaporte debe ser electrónico y contener datos biométricos. Sin ese chip, el viajero no puede usar el programa y puede quedar afuera del vuelo.

Qué exige Estados Unidos para autorizar el ingreso al país sin visa

Para ingresar a Estados Unidos sin visa, a través del Programa de Exención de Visa (Visa Waiver Program), es obligatorio contar con un e-passport: un pasaporte electrónico con un chip integrado que almacena la información biométrica del titular.

Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), todos los viajeros que usan el Programa de Exención de Visa deben tener un e-passport. Este documento se reconoce por un símbolo especial (el ícono de un chip) impreso en la tapa, y cumple con estándares internacionales de seguridad para almacenar los datos del pasaporte y de su portador.

Sin ese pasaporte biométrico, el viajero no califica para el programa y no puede obtener ni usar la autorización ESTA para entrar al país por esa vía.

La documentación que habilita a viajar a Estados Unidos bajo el VWP es el e-passport, también conocido como pasaporte electrónico. Foto: El Cronista.

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Si una persona quiere viajar sin visa pero su pasaporte no es electrónico, tiene dos caminos: renovar el pasaporte por una versión biométrica (la mayoría de los países ya solo emiten e-passports) o, si eso no es posible a tiempo, tramitar una visa de turista tradicional en el consulado estadounidense, con entrevista incluida.

Es importante verificar este requisito con anticipación, ya que la aerolínea revisa la documentación en el check-in y puede negar el embarque si el pasaporte no cumple las condiciones para viajar bajo el programa.