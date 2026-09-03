Con la llegada del clima cálido, llenar de color los espacios reducidos como balcones, terrazas o repisas de ventanas se convierte en una prioridad para los amantes de las plantas.

Por esto, para quienes buscan una opción de bajo mantenimiento, crecimiento contenido y abundante floración , las petunias se posicionan como la alternativa perfecta para comenzar a cultivar con el inicio de la primavera.

Esta especie destaca no solo por su versatilidad, sino también por su variada gama tonal, que incluye matices violetas, fucsias, rojizos y blancos.

¿Por qué elegir petunias para departamentos o espacios pequeños?

A diferencia de otras especies florales que requieren espacio en tierra firme, la petunia prospera sin inconvenientes en contenedores y maceteros. Según la variedad elegida, puede desarrollarse de forma erguida y compacta o adoptar un porte colgante muy estético para barandas y repisas.

Las petunias son una excelente opción para decorar cualquier espacio y son plantas muy resistentes y fáciles de cuidar (Fuente: Pexels).

Su principal atractivo radica en su capacidad para desplegar pimpollos de manera continua a lo largo de toda la temporada de calor.

Paso a paso: cómo sembrarlas en el momento justo

El inicio del ciclo primaveral ofrece la combinación ideal de luminosidad y temperatura para impulsar su germinación y desarrollo.

Elección del recipiente: utiliza una maceta con drenaje eficiente para prevenir el estancamiento de agua. No requiere un contenedor excesivamente profundo, pero sí el espacio suficiente para la expansión de sus raíces. Siembra superficial: esparce las semillas sobre el sustrato sin enterrarlas demasiado, ya que necesitan luz para activar su crecimiento. Mantenimiento inicial: aporta humedad constante mediante un pulverizador suave durante los primeros días, cuidando de no encharcar la tierra.

Claves para una floración frondosa y duradera

Para garantizar que la planta se mantenga tupida y con brotes constantes durante meses, conviene aplicar una serie de cuidados básicos: