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Con la llegada del clima cálido, llenar de color los espacios reducidos como balcones, terrazas o repisas de ventanas se convierte en una prioridad para los amantes de las plantas.
Por esto, para quienes buscan una opción de bajo mantenimiento, crecimiento contenido y abundante floración, las petunias se posicionan como la alternativa perfecta para comenzar a cultivar con el inicio de la primavera.
Esta especie destaca no solo por su versatilidad, sino también por su variada gama tonal, que incluye matices violetas, fucsias, rojizos y blancos.
¿Por qué elegir petunias para departamentos o espacios pequeños?
A diferencia de otras especies florales que requieren espacio en tierra firme, la petunia prospera sin inconvenientes en contenedores y maceteros. Según la variedad elegida, puede desarrollarse de forma erguida y compacta o adoptar un porte colgante muy estético para barandas y repisas.
Su principal atractivo radica en su capacidad para desplegar pimpollos de manera continua a lo largo de toda la temporada de calor.
Paso a paso: cómo sembrarlas en el momento justo
El inicio del ciclo primaveral ofrece la combinación ideal de luminosidad y temperatura para impulsar su germinación y desarrollo.
- Elección del recipiente: utiliza una maceta con drenaje eficiente para prevenir el estancamiento de agua. No requiere un contenedor excesivamente profundo, pero sí el espacio suficiente para la expansión de sus raíces.
- Siembra superficial: esparce las semillas sobre el sustrato sin enterrarlas demasiado, ya que necesitan luz para activar su crecimiento.
- Mantenimiento inicial: aporta humedad constante mediante un pulverizador suave durante los primeros días, cuidando de no encharcar la tierra.
Claves para una floración frondosa y duradera
Para garantizar que la planta se mantenga tupida y con brotes constantes durante meses, conviene aplicar una serie de cuidados básicos:
- Exposición solar: ubícala en sectores donde reciba varias horas de luz directa al día. En períodos de calor extremo, monitorea la humedad para evitar que el sustrato se deseque por completo.
- Poda de mantenimiento y despunte: retira con frecuencia las flores secas. Además, cuando la planta es joven, despuntar las puntas de los tallos estimula el ramificado lateral, evitando que crezca larga y desgarbada.
- Riego y nutrición: aplica riegos regulares en la base y refuerza con un fertilizante para plantas de flor cada dos o tres semanas, cuidando de no exceder las dosis para no saturar el follaje a costa de las flores.