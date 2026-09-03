España, Italia y Francia forman parte del espacio Schengen, por lo que comparten los mismos criterios migratorios a la hora de controlar la documentación de los viajeros que llegan desde fuera de la Unión Europea.

Esta normativa corresponde al Código de Fronteras Schengen, que regula el ingreso de ciudadanos de terceros países al territorio de los Estados miembros.

Según explican los organismos oficiales de cada país, el pasaporte debe cumplir con dos condiciones para autorizar el ingreso: tener una vigencia mínima de tres meses posteriores a la fecha prevista de salida del territorio Schengen, y haber sido expedido dentro de los últimos diez años.

El pasaporte debe tener una vigencia mínima de 3 meses posteriores a la fecha de salida prevista del territorio Schengen. ChatGPT

Qué pasa si el pasaporte no cumple estos requisitos

En España, el Ministerio del Interior señala que el documento de viaje debe tener esa validez mínima de tres meses posteriores a la salida prevista del territorio Schengen.

En el caso de Italia, el Ministerio de Asuntos Exteriores indica una condición similar: el pasaporte debe conservar una vigencia residual de al menos tres meses tras la fecha prevista de salida, además de contar con al menos dos páginas libres.

En Francia tampoco alcanza con que el pasaporte esté vigente el día en que el viajero llega al país de destino. Si el documento no cumple con el margen exigido, puede haber inconvenientes tanto al momento de embarcar como en el control migratorio al llegar.

Recomendaciones antes de viajar

Además de la vigencia del pasaporte, las autoridades de los tres países piden otros requisitos para autorizar el ingreso, como contar con visado válido cuando corresponda según la nacionalidad, justificar el motivo del viaje y acreditar medios económicos suficientes para la estadía.

Por eso, la recomendación de los especialistas en viajes internacionales es revisar la fecha de vencimiento del pasaporte con anticipación, antes de comprar los pasajes.

Se trata de un requisito estándar, no de una medida nueva ni excepcional. Es la condición que se aplica en los controles migratorios de aeropuertos y fronteras terrestres de los países que integran el espacio Schengen.