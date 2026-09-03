Oficial | Francia prohíbe el ingreso al país de argentinos, uruguayos y chilenos aunque tengan ciudadanía europea si postergaron el trámite de renovación de su pasaporte.

Viajar a Francia con el pasaporte vencido puede convertirse en un problema para argentinos, uruguayos y chilenos que tengan previsto visitar París o cualquier otra locación del territorio durante septiembre.

La documentación de viaje debe estar vigente y existen diferencias importantes según la nacionalidad con la que se realice el ingreso.

El punto que puede generar confusión aparece entre quienes además tienen ciudadanía europea. Tener reconocida una nacionalidad de la Unión Europea no significa que cualquier documento vencido pueda utilizarse indistintamente para viajar.

Pasaporte vencido: qué puede pasar antes de viajar a Francia

Las autoridades francesas establecen que los extranjeros deben contar con un pasaporte válido para presentarse en la frontera, mientras que para los ciudadanos de la Unión Europea es suficiente una tarjeta nacional de identidad válida.

Las autoridades francesas establecen que los extranjeros deben contar con un pasaporte válido para presentarse en la frontera. ChatGPT

Por eso, un argentino, uruguayo o chileno que viaje utilizando únicamente su pasaporte nacional debe verificar que el documento se encuentre vigente antes de emprender el viaje.

Además, el inconveniente puede aparecer incluso antes de llegar a Francia. La falta de documentación válida puede generar problemas durante los controles previos al embarque o posteriormente en el cruce de frontera .

Argentinos, uruguayos y chilenos con ciudadanía europea

La situación cambia cuando una persona tiene ciudadanía europea y puede acreditarla mediante un documento de identidad válido del país correspondiente.

Dentro de la Unión Europea, una tarjeta nacional de identidad vigente puede ser suficiente para viajar. Esto significa que no alcanza con afirmar que se posee ciudadanía europea: es necesario poder acreditar esa condición con la documentación correspondiente.

Las autoridades europeas también advierten que, como regla general, los viajeros deben contar con un documento de identidad o pasaporte válido. En determinadas situaciones existen procedimientos específicos para personas que se encuentran sin documentación vigente.

Uno por uno: qué documentos deben revisar antes de viajar a Francia

Las autoridades europeas también advierten que, como regla general, los viajeros deben contar con un documento de identidad o pasaporte válido. (Fuente: Shutterstock)

Para evitar inconvenientes, quienes tengan previsto viajar durante septiembre deberían controlar especialmente la documentación que utilizarán durante el trayecto.

Entre los puntos principales a verificar se encuentran:

Pasaporte: debe encontrarse vigente cuando sea el documento utilizado para ingresar.

Ciudadanía europea: debe poder acreditarse mediante documentación válida.

Documento nacional de identidad europeo: puede ser suficiente para ciudadanos de la UE dentro del territorio comunitario.

Fecha de vencimiento: conviene comprobarla antes de la fecha del vuelo.

Requisitos del destino: pueden variar según la nacionalidad y la documentación presentada.

Francia mantiene publicada la recomendación de revisar la validez de los documentos de viaje antes de trasladarse y consultar los requisitos correspondientes al país de destino.