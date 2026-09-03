Dejar la renovación del pasaporte para último momento puede arruinar un viaje antes de que empiece. Argentina, Brasil y Chile exigen que los viajeros extranjeros presenten un pasaporte vigente para autorizar su ingreso, y quienes se presenten con el documento vencido pueden quedar afuera del vuelo o ser rechazados en la frontera. Ahora bien, hay una excepción muy importante para los ciudadanos de la región.

Qué exigen Argentina, Brasi y Chile para autorizar el ingreso al país

Los tres países comparten la exigencia de un pasaporte vigente para los turistas extranjeros de fuera de la región:

Argentina:

La Dirección Nacional de Migraciones exige a los turistas extranjeros presentar un pasaporte vigente y en buen estado para ingresar al país. El plazo de permanencia como turista es de hasta tres meses, prorrogable por otro período similar.

Brasil:

Solicita a los viajeros de fuera del bloque regional un pasaporte válido. Diversas fuentes consulares señalan que el estándar de vigencia mínima suele ser de seis meses desde la fecha de ingreso.

Chile:

La exigencia para la mayoría de los turistas extranjeros es presentar un pasaporte válido con al menos seis meses de vigencia, además de contar con hojas en blanco para el sellado.

En los tres casos, un pasaporte vencido o próximo a caducar puede ser motivo directo de rechazo en el control fronterizo.

Argentina, Brasil y Chile niegan el ingreso a quienes viajen con el pasaporte sin renovar. ChatGPT

La gran excepción: los ciudadanos del Mercosur no necesitan pasaporte

Este es el dato clave que muchos viajeros no conocen, y que hace toda la diferencia. Entre Argentina, Brasil y Chile, y el resto de los países del Mercosur, los ciudadanos de la región pueden viajar por turismo usando solo su documento nacional de identidad (DNI o cédula), sin necesidad de pasaporte.

Según la información oficial de Migraciones de Argentina, pueden ingresar con la cédula de identidad vigente los turistas de Brasil, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Chile, Perú, Venezuela, Ecuador y Colombia. El mismo criterio aplica en Chile y Brasil para los ciudadanos del bloque.

Argentina, Brasil y Chile prohíben el ingreso a los que postergaron la renovación del pasaporte

Para quienes sí necesitan pasaporte, el inconveniente no suele surgir al llegar al país de destino, sino antes de despegar. En el aeropuerto de salida, la aerolínea revisa la documentación y, si el pasaporte está vencido o no cumple las condiciones, puede negar el embarque para evitar sanciones en destino.

Es decir, el viajero puede quedarse en tierra incluso teniendo pasaje, reserva de hotel y todo el viaje pago. Por eso, verificar la vigencia del documento con anticipación es fundamental.