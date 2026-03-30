El conflicto en las universidades públicas suma un nuevo capítulo. Tras el paro nacional docente de 72 horas anunciado para esta semana, en algunas instituciones la medida de fuerza se extenderá y continuará afectando el normal dictado de clases. En el caso de la Universidad Nacional de Quilmes, los gremios confirmaron que habrá paro docente desde el lunes 30 de marzo hasta el sábado 4 de abril, por lo que las actividades académicas podrían verse interrumpidas durante toda la semana. Además, el martes 31 de marzo se realizará un paro no docente, lo que impactará en el funcionamiento administrativo de la universidad, incluyendo atención en oficinas y distintos trámites internos. La medida se da en el marco de un paro nacional universitario de 72 horas convocado por distintos gremios docentes, que comenzó el 30 de marzo y se extenderá hasta el 1° de abril en universidades de todo el país. La protesta busca reclamar mejoras salariales y mayor financiamiento para el sistema de educación superior. Desde los sindicatos también advirtieron sobre la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y la situación presupuestaria de las universidades públicas, que consideran crítica en el actual contexto económico. En este escenario, la continuidad de las medidas de fuerza en algunas casas de estudio podría prolongar las interrupciones en el calendario académico y afectar tanto a estudiantes como a personal universitario. Por eso, las autoridades recomiendan a los alumnos seguir las comunicaciones oficiales de cada facultad o carrera para conocer cómo se reorganizarán las clases y actividades durante los próximos días.