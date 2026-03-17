El Gobierno de Jujuy volvió a convocar este lunes a los gremios que representan a los trabajadores de la administración pública provincial para retomar las negociaciones paritarias. Durante la jornada participaron funcionarios del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, quienes mantuvieron los primeros encuentros con representantes sindicales. En esta primera ronda estuvieron presentes delegados de ATSA, UPCN, ATE, APL y sindicatos municipales del interior, con quienes se analizó una mejora respecto de la pauta salarial planteada a comienzos de año para el primer semestre. La propuesta oficial contempla adelantar parte del incremento previsto originalmente para abril. De esta manera, el Gobierno planteó aplicar una suba del 4% en los haberes correspondientes a marzo, lo que implica duplicar el aumento que estaba previsto inicialmente para ese mes. Las negociaciones continuarán durante abril, cuando ambas partes volverán a reunirse para evaluar la evolución de la pauta salarial y avanzar en nuevos acuerdos. Otro de los puntos incluidos en la propuesta responde a un pedido de los gremios del escalafón general. El Ejecutivo ofreció transformar en remunerativo el suplemento de reconocimiento a la carrera administrativa para aquellos trabajadores que cuenten con 25 años o más de antigüedad. Además del tema salarial, en las mesas de diálogo también se abordarán situaciones específicas planteadas por los distintos sectores de la administración pública provincial. Las reuniones continuarán, con el objetivo de seguir avanzando en acuerdos que permitan sostener el poder adquisitivo de los trabajadores estatales y dar previsibilidad a la política salarial vigente.