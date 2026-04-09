La industria manufacturera profundizó su sendero contractivo durante el segundo mes del año. Según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el Índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) registró en febrero de 2026 una caída del 8,7% respecto a igual mes de 2025. El dato no solo refleja la debilidad del mercado interno, sino que también marca una fuerte corrección en la medición desestacionalizada: la actividad contrajo un 4,0% respecto a enero, quebrando la tenue recuperación que se había intentado dibujar en el inicio del año. Con estos números, el primer bimestre de 2026 cierra con una disminución acumulada del 6,0%, dejando un escenario complejo para el sector fabril de cara al cierre del primer trimestre. La crisis de actividad no afectó a todos por igual, pero el “rojo” fue casi generalizado: 14 de las 16 divisiones de la industria presentaron caídas interanuales. El derrumbe más estrepitoso se dio en el sector de Productos textiles, que registró una baja del 33,2%. Según el informe técnico, la menor demanda interna y la fuerte competencia de productos importados explican que rubros como la preparación de fibras y tejidos no logren repuntar. En una sintonía similar, la división de Maquinaria y equipo mostró una retracción del 29,4%. Dentro de este bloque, la fabricación de maquinaria agropecuaria cayó un 37,7%, mientras que los aparatos de uso doméstico (heladeras y lavarropas) sufrieron una baja del 38%, afectados por la caída del consumo y la competencia externa. El complejo de Vehículos automotores y autopartes fue otro de los grandes lastres del mes, con una caída del 24,6%. Los datos de las terminales son elocuentes: las ventas a concesionarios de vehículos nacionales se desplomaron un 45,9% interanual. El frente externo tampoco ayudó, con una baja en las exportaciones de unidades del 37,2%, explicada en gran parte por una menor demanda desde Brasil. En un mapa industrial teñido de negativo, solo dos sectores lograron mostrar variaciones positivas: Desde el INDEC aclararon que los resultados de enero y febrero suelen estar condicionados por la variabilidad de las vacaciones y las paradas técnicas programadas por los establecimientos industriales. Sin embargo, la magnitud de la caída desestacionalizada (-4,0% mensual) sugiere que, más allá de la estacionalidad, la industria enfrenta problemas estructurales de demanda y costos que aún no han sido digeridos. Para el sector de Alimentos y bebidas, que cayó un 6,9%, la principal incidencia negativa provino de la molienda de oleaginosas (-21,9%), aunque se observó una mejora en el rubro lácteo (+8,1%) debido a una mayor elaboración de leche en polvo y manteca. Con este panorama, la industria inicia marzo con una capacidad instalada bajo presión y la expectativa de si el sector energético (Vaca Muerta y refinación) será suficiente para compensar el desplome de los sectores vinculados al consumo masivo y los bienes de capital.