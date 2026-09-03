La licitación para la construcción de un segmento del tren de pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo ha sido confiada a Carlos Slim.

La Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario (ARTF) ha comunicado que el concurso relativo a los segmentos 13 y 14, que incluye el tramo Saltillo-Santa Catarina, captó el interés de diversos consorcios con propuestas significativas; sin embargo, ninguna de estas superó la oferta presentada por las compañías del magnate.

De acuerdo a la información disponible, Operadora Cicsa y FCC Construcción lograron la puntuación más alta, asegurando la ejecución de una obra que resulta fundamental para la conectividad, además de involucrar una inversión que supera los 31 mil millones de pesos.

Carlos Slim se apodera de uno de los recursos más cruciales de México: gestionará más de 100 kilómetros, 40 puentes y 9 viaductos de una ruta esencial (foto: archivo).

El tren de pasajeros entre Saltillo y Nuevo Laredo: el ambicioso plan liderado por Carlos Slim.

Se trata de un proceso crucial en lo que respecta a la validación del contrato, dado que es la vía oficial para asegurar transparencia en un ámbito donde las licitaciones habitualmente están sujetas al escrutinio público.

Con las obras iniciadas el pasado 30 de septiembre, conforme a los detalles proporcionados por la ARTF, el proyecto ferroviario tendrá una extensión de 111 kilómetros y dispondrá de un plazo de ejecución de 960 días naturales.

Cabe resaltar que el Servicio de Administración Tributaria de México desempeñará un papel fundamental en este proyecto, dado que será la entidad gubernamental ante la cual las empresas deberán cumplir con sus obligaciones fiscales.

Victoria en infraestructura: el impacto del consorcio Carlos Slim

Esta victoria solidifica su posición como uno de los empresarios más influyentes en el ámbito de la infraestructura en el territorio azteca. Además, la obra se enmarca dentro del plan de reactivación de los trenes de pasajeros en México, con proyectos estratégicos que buscan modernizar la movilidad y fortalecer la conectividad en toda la región.

En la licitación que fue otorgada a Operadora Cicsa y FCC Construcción, participaron otras empresas con considerable experiencia en grandes proyectos, como Comsa, responsable de la rehabilitación de la Línea 12 del Metro; ICA, Gami Ingeniería e Instalaciones; AZVI y OHL. No obstante, ninguna de estas alcanzó la puntuación del consorcio encabezado por Carlos Slim.