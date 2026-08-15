Los controles sobre vehículos pueden incluir la inspección del baúl cuando existen motivos que justifiquen verificar qué transporta el conductor.

En nuestro país no hay una lista general de objetos prohibidos por el solo hecho de llevarlos dentro del baúl, siempre que se trate de elementos legales y destinados a un uso personal. No obstante, existen cargas cuya tenencia o traslado está regulada y que pueden derivar en sanciones, como la suspensión de la licencia de conducir.

¿Cuándo pueden revisar el baúl de un auto y qué pueden buscar?

Un control de tránsito o de seguridad puede derivar en una revisión del vehículo cuando existen circunstancias que la justifiquen, por ejemplo, ante una sospecha de una infracción o delito, un procedimiento de seguridad o una orden de la autoridad competente. La revisión no significa que todos los conductores estén obligados a abrir el baúl en cualquier control de rutina sin una causa que la respalde.

Por eso, llevar un objeto dentro del baúl no constituye por sí mismo una infracción de tránsito. El problema aparece cuando se trata de elementos cuya tenencia o transporte requiere autorización o cuando forman parte de una actividad ilegal.

Controles vehiculares: qué pueden revisar en el baúl de un auto y qué objetos pueden generar sanciones o la suspensión de la licencia de conducir Fuente: Shutterstock Shutterstock

El objeto que puede generar un problema legal dentro del vehículo

Entre los casos más delicados se encuentran las armas de fuego, cuya tenencia y transporte están sujetos a la normativa vigente y a las autorizaciones correspondientes de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC). También existen restricciones específicas para sustancias peligrosas y determinados materiales cuyo traslado requiere habilitaciones.

En esos casos, si durante un procedimiento se detecta una situación irregular, las autoridades pueden adoptar medidas y dar intervención a los organismos correspondientes.

La consecuencia no depende simplemente de que el elemento esté guardado en el baúl, sino de su naturaleza y de si el conductor cuenta con la documentación y autorización necesarias.

Qué está prohibido transportar en el baúl y qué sanciones puede recibir el conductor

Tampoco está permitido utilizar un vehículo particular para transportar mercadería ilegal, productos de contrabando o sustancias peligrosas sin las habilitaciones correspondientes. Frente a una infracción, las autoridades pueden secuestrar los elementos involucrados y avanzar con las actuaciones administrativas o judiciales que correspondan.