La licencia puede ser suspendida o cancelada según la gravedad de la infracción y la reincidencia.

Oficial | El Gobierno revisará todas las guanteras y anulará la licencia de conducir de los conductores que lleven este artículo en el auto

En agosto de 2026 las autoridades de tránsito mantienen los operativos y procesos sancionatorios contra los conductores que incurran en infracciones graves, entre ellas conducir bajo los efectos del alcohol, manejar bajo la influencia de sustancias psicoactivas, exceder los límites de velocidad o presentar documentos falsificados para obtener la licencia . Aunque Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla son mencionadas por el alto volumen de controles, las medidas aplican en todo el territorio nacional.

La continuidad de estas sanciones se fundamenta en el Código Nacional de Tránsito y en la Ley 1696 de 2013, normas que permiten imponer multas elevadas, suspensión de la licencia e incluso su cancelación definitiva cuando se presentan determinadas conductas o reincidencias.

Las autoridades han insistido en que conducir en estado de embriaguez o bajo el efecto de drogas no solo constituye una infracción administrativa, sino que puede derivar en responsabilidades penales si se produce un accidente con víctimas.

¿Qué infracciones graves pueden llevar a la cancelación de la licencia de conducción?

Las conductas que pueden generar suspensión o cancelación de la licencia incluyen:

Conducir bajo los efectos del alcohol.

Manejar bajo la influencia de drogas o sustancias psicoactivas.

Negarse a practicar la prueba de alcoholemia.

Darse a la fuga frente a un control de tránsito.

Exceder los límites de velocidad establecidos.

Presentar documentos falsos para obtener la licencia.

Reincidir en conductas relacionadas con embriaguez.

La cancelación no se aplica automáticamente en todos los casos; depende del grado de alcoholemia detectado y de si el conductor ya había sido sancionado anteriormente.

Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla continúan la anulación de licencia de conducir a todos los conductores que incurran en infracciones graves. Imagen creada con ChatGPT

¿Qué sanciones recibe quien conduce bajo los efectos del alcohol en Colombia?

La legislación colombiana prevé varias sanciones simultáneas. Las más relevantes son las siguientes, según tipo de sanción y alcance:

Multa económica: desde 313,68 UVT hasta 5.018,70 UVT, equivalentes en 2026 aproximadamente entre $3.798.700 y $60.776.500, según el grado de embriaguez y la reincidencia.

Suspensión de la licencia: entre 1 y 10 años.

Cancelación de la licencia: procede en ciertos casos de reincidencia y grados específicos de alcoholemia.

Inmovilización del vehículo: entre 1 y 20 días hábiles.

Acciones comunitarias: entre 20 y 90 horas de actividades pedagógicas o de sensibilización.

La norma también establece que no hay descuento de la multa por asistir a cursos cuando la sanción corresponde a conducir en estado de embriaguez.

¿Cuándo se cancela definitivamente la licencia por embriaguez?

La cancelación procede cuando:

El conductor es sorprendido por tercera vez con grado 1 o 2 de alcoholemia.

El conductor es detectado por segunda o tercera vez con grado 3.

Si la reincidencia ocurre en un grado diferente al registrado anteriormente, la autoridad aplicará las sanciones correspondientes al nuevo grado encontrado.

¿Qué pasa si el conductor se niega a la prueba de alcoholemia?

Negarse a realizar la prueba o abandonar el lugar del control tiene una de las consecuencias más severas de la legislación colombiana:

Cancelación de la licencia.

Multa equivalente a 1.440 salarios mínimos diarios legales vigentes, que en 2026 ronda los $60,7 millones.

Inmovilización del vehículo por 20 días hábiles.

Por esta razón, las autoridades recomiendan colaborar con el procedimiento y acudir posteriormente a la audiencia de tránsito para ejercer el derecho de defensa.

¿La sanción es más alta para conductores de servicio público?

Sí. La Ley 1696 de 2013 dispone que las multas y los tiempos de suspensión se duplican cuando el infractor conduce un vehículo de servicio público, transporte escolar o actúa como instructor de conducción.