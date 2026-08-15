Mantener vigente el registro vehicular para no perder las matrículas requiere el cumplimiento de una serie de condiciones que varían según el estado. lllinois, Florida, Nueva York, California y Texas exigen requisitos vinculados al seguro o la responsabilidad financiera.

El incumplimiento puede tener distintas consecuencias según la jurisdicción . Por ejemplo, en estos estados se contempla la suspensión del registro o de la matrícula por falta de cobertura del seguro.

Los Ángeles prohibirá el registro y la matricula: ¿Qué exige California?

En California, todos los vehículos que cuenten con matrícula y circulen por las calles de California deben contar con un seguro de responsabilidad civil y financiera.

Los mínimos de responsabilidad civil son:

30.000 dólares por lesiones o muerte de una persona.

60.000 dólares por lesiones o muerte de más de una persona.

15.000 dólares por daños materiales.

El Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV) puede suspender el registro cuando:

No recibe información del seguro dentro de los 30 días posteriores a la emisión de una tarjeta de registro.

Recibe aviso de que la póliza fue cancelada y no se informa una póliza de reemplazo dentro de 45 días .

El propietario presentó una prueba de seguro falsa para obtener el registro.

Miami prohibirá el registro y la matricula: ¿Qué exige Florida?

En Florida, previo a registrar un vehículo se debe acreditar un seguro de al menos:

10.000 dólares de Personal Injury Protection (PIP)

10.000 dólares de Property Damage Liability (PDL)

Si el seguro se cancela y el vehículo ya no estará cubierto, la placa debe entregarse a las autoridades correspondientes para evitar sanciones . El Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV) puede suspender el registro y revocar la matrícula si:

Se cancela o vence el seguro obligatorio y el vehículo continúa con una matrícula activa.

El vehículo es retirado de la póliza y no se acredita una nueva cobertura.

La aseguradora no puede confirmar la cobertura informada durante el proceso de registro.

El propietario no responde a una notificación del FLHSMV solicitando prueba de un nuevo seguro.

Para registrar un vehículo en Nueva York, el propietario debe contar con un seguro de responsabilidad civil emitido por una compañía autorizada en el estado. Chat GPT | IA

Dallas prohibirá el registro y la matricula: ¿Qué exige Texas?

En Texas, para registrar un vehículo se debe demostrar que cuenta con la cobertura de seguro exigida por el estado. También se solicita prueba de seguro de responsabilidad civil vigente para realizar la renovación.

El mínimo de cobertura es de:

30.000 dólares por lesiones de una persona.

60.000 dólares por accidente.

25.000 dólares por daños a la propiedad.

Texas puede impedir o bloquear la renovación cuando:

No presentó la prueba de responsabilidad financiera o seguro requerida para completar el trámite de registro.

No aprobó la inspección de emisiones en los condados donde continúa siendo obligatoria.

Tiene un bloqueo sobre el registro debido a determinadas multas, tarifas o impuestos impagos .

Recibió una infracción por circular con el registro vencido, situación que obliga a realizar el trámite personalmente y puede implicar un recargo del 20% sobre el registro.

Nueva York prohibirá el registro y la matricula: ¿Qué exige Nueva York?

Para registrar un vehículo en Nueva York, el propietario debe contar con un seguro de responsabilidad civil emitido por una compañía autorizada en el estado. La cobertura debe permanecer vigente mientras el registro y las placas estén activo.

La cobertura mínima de responsabilidad civil requerida en Nueva York es de:

25.000 dólares por lesiones corporales de una persona.

50.000 dólares por lesiones corporales de dos o más personas.

50.000 dólares por la muerte de una persona.

100.000 dólares por la muerte de dos o más personas.

10.000 dólares por daños materiales a terceros.

Si el propietario cancela el seguro y no va a mantener otra cobertura válida, debe entregar las placas al DMV.

El DMV puede suspender el registro si:

Existe una interrupción o lapse en la cobertura de responsabilidad civil mientras el vehículo continúa registrado.

No se entregan las placas después de quedarse sin el seguro requerido.

Existen determinados incumplimientos relacionados con el pago de peajes, que también pueden provocar una suspensión del registro.

Chicago prohibirá el registro y la matricula: ¿Qué exige Illinois?

Para registrar y mantener habilitado un vehículo en Illinois, los propietarios deben contar con un seguro de responsabilidad civil (liability insurance).

Los mínimos son de:

25.000 dólares por lesiones o muerte de una persona.

50.000 dólares por lesiones o muerte de más de una persona.

20.000 dólares por daños a la propiedad.

El estado utiliza un sistema electrónico para verificar periódicamente que los vehículos registrados tengan cobertura . Puede suspender el registro cuando:

El sistema no puede confirmar que el vehículo tenía el seguro obligatorio y el propietario no demuestra la cobertura requerida.

El conductor es condenado por circular sin el seguro de responsabilidad civil exigido.

Se incumple nuevamente la obligación después de una infracción previa.

Para una primera infracción vinculada al seguro, la suspensión se mantiene hasta que se obtenga cobertura y se pague una tarifa de restablecimiento de 100 dólares.