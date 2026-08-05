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El calendario de feriados de agosto sumará una nueva jornada de descanso para algunos habitantes de la provincia de Buenos Aires. El viernes 7 de agosto fue decretado feriado en determinadas localidades bonaerenses, por lo que sus vecinos podrán disfrutar de un fin de semana largo de tres días.
La fecha no corresponde a un feriado nacional, sino a celebraciones y conmemoraciones propias de distintos municipios que establecieron una jornada no laborable para sus comunidades.
Dónde será feriado el viernes 7 de agosto
El descanso alcanzará a tres localidades de la provincia de Buenos Aires:
- San Cayetano: el feriado se debe a la celebración de la fiesta patronal en honor a San Cayetano, patrono del pan y del trabajo. Cada 7 de agosto se realizan actividades religiosas y actos vinculados a esta fecha.
- Laprida: la jornada corresponde a una fecha conmemorativa local, por lo que el municipio establece el día como feriado para sus habitantes.
- Berdier: la localidad también tendrá una jornada especial de descanso por su aniversario y celebración comunitaria.
Cómo queda el fin de semana largo de agosto
Al caer el feriado el viernes 7 de agosto, quienes estén alcanzados por la medida podrán sumar ese día al sábado y domingo, formando un fin de semana XXL de tres jornadas consecutivas.
La medida beneficiará principalmente a trabajadores de esas localidades y organismos alcanzados por las disposiciones municipales. Para el resto de los argentinos, el 7 de agosto funcionará como una jornada laboral habitual.
Qué feriados quedan en 2026
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín (feriado trasladado del sábado 15).
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
- Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.
- Lunes 7 de diciembre: feriado con fines turísticos.
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.
- Viernes 25 de diciembre: Navidad.