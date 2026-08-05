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Conseguir pasajes de avión baratos no depende únicamente del destino o de una oferta de último momento. La hora en la que se realiza la búsqueda, el día elegido para comprar y la anticipación con la que se reserva pueden influir en el precio final del vuelo.

Aunque muchos creen que existe un truco infalible para pagar menos, los datos muestran que hay ciertos patrones que pueden ayudar a encontrar vuelos baratos.

Algunos sitios como Skyscanner, que se basan en millones de búsquedas globales, permiten identificar cuáles son los momentos en los que las tarifas suelen ser más convenientes .

Cuál es la hora ideal para comprar pasajes de avión baratos, según los datos

El horario que suele ofrecer mejores oportunidades para reservar vuelos es entre las 5:00 y las 10:00 de la mañana .

El horario que suele ofrecer mejores oportunidades para reservar vuelos es entre las 5:00 y las 10:00 de la mañana. (Foto: Shutterstock)

Durante esas primeras horas del día, los sistemas de reservas ya incorporaron las actualizaciones nocturnas de tarifas y, además, hay menos usuarios buscando los mismos asientos.

Esto no significa que todas las aerolíneas publiquen ofertas en ese horario, ya que cada empresa utiliza algoritmos propios para ajustar sus precios.

Qué día conviene comprar vuelos baratos y cuándo viajar

El domingo suele ser el mejor día para comprar pasajes de avión tanto para vuelos nacionales como internacionales.

En cambio, los lunes y viernes suelen concentrar una mayor demanda, especialmente por viajes laborales, lo que puede traducirse en tarifas más elevadas.

Si también existe flexibilidad para elegir la fecha del viaje, los martes, miércoles y sábados suelen ser los días más económicos para volar , ya que presentan menor demanda que el resto de la semana.

Cuándo bajan los precios de los vuelos y cuánta anticipación conviene tener

Además del día y la hora de compra, la anticipación sigue siendo uno de los factores más importantes para conseguir mejores tarifas.

Como regla general, sitios como Skyscanner recomienda:

Vuelos nacionales : comprar entre 30 y 45 días antes .

Vuelos internacionales : reservar entre 60 y 90 días de anticipación .

Temporada alta: si el viaje será en vacaciones, Navidad o Semana Santa, conviene comprar hasta cuatro meses antes .

Los datos también muestran que los precios suelen bajar cuando faltan entre 3 y 6 semanas para vuelos nacionales y entre 2 y 4 meses para internacionales , especialmente fuera de los períodos de mayor demanda como enero, febrero y septiembre.

Por el contrario, comprar con más de seis meses de anticipación o esperar hasta último momento suele reducir las posibilidades de encontrar pasajes de avión baratos, sobre todo para destinos con alta demanda o durante fechas festivas.