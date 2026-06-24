El Gobierno prohíbe usar el cúter en todas las farmacias del país.

El Gobierno español implementó una serie de reformas en materia sanitaria, que incluye la digitalización del sistema de control de medicamentos y cambios sobre la infraestructura tecnológica del sistema de salud del país.

A través de una reforma del Real Decreto 1345/2007 (Real Decreto 468/2026) publicado en el Boletín Oficial el 11 de junio, el Gobierno de Pedro Sánchez autorizó la eliminación progresiva del “cupón precinto” de los medicamentos financiados para reemplazarlo por un sistema digital con identificador único.

De esta forma, la medida aprobada por el Consejo de Ministros busca actualizar la regulación del Sistema Español de Verificación de Medicamentos. Antes cada medicamento financiado por el Estado tenía un cupón precinto físico, que servía para justificar la dispensación y gestionar el pago o reembolso del mismo.

Cómo funcionará el nuevo sistema de control de medicamentos

El Ministerio de Sanidad eliminará el cupón precinto en los medicamentos financiados y lo sustituirá por un sistema digital con identificador único. Se incorporarán dispositivos de seguridad en los envases de los medicamentos para comprobar la autenticidad y trazabilidad a lo largo de todo el proceso de distribución.

Hasta el momento, los farmacéuticos recortaban el precinto de los medicamentos y lo pegaban en una hoja. Posteriormente, enviaban el código a la Administración para recibir el reembolso de dinero correspondiente.

Ahora, la actualización en la normativa del sistema de identificación de medicamentos permitirá adaptar su funcionamiento a la evolución tecnológica, promover mejoras en la interoperabilidad y el intercambio de información entre administraciones sanitarias.

El Gobierno prohíbe usar el cúter en todas las farmacias del país Fuente: Shutterstock/Canva

El objetivo de la reforma es mejorar la trazabilidad, autenticidad y seguridad de los fármacos mediante el intercambio digital de información entre administraciones. Además, permitirá una verificación de medicamentos más eficiente en farmacias hospitalarias y entidades autorizadas.

Según especificó la ministra de Sanidad, Mónica García, en una rueda de prensa posterior a la aprobación del Consejo de Ministros, la verificación de medicamentos es esencial para prevenir la circulación de fármacos falsificados en la cadena de suministro.

Cuándo se implementará el sistema digital con identificador único

La ministra de la cartera de Sanidad explicó que la eliminación del cupón precinto no será inmediata. Ambos modelos coexistirán hasta que se complete la implementación total del Sistema Español de Verificación de Medicamentos y se garantice la preparación operativa de los sistemas de información de las comunidades autónomas.

Una vez finalizado este proceso, el identificador único sustituirá al cupón precinto, que funcionará como un avance progresivo hacia la digitalización de la gestión y prestación farmacéutica. Además, aumentará la eficiencia de los procedimientos administrativos y de los sistemas de información.

Qué otros cambios se aprobaron en el sistema de control de medicamentos

La reforma del Real Decreto 1345/2007 también actualizó la función del Nodo SNSFarma, la infraestructura tecnológica del Sistema Nacional de Salud utilizada para el intercambio de información sobre medicamentos con financiamiento público. Ahora, el nodo se actualizará para adaptarse al nuevo entorno digital y relacionarse con el sistema nacional de verificación de medicamentos.

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De esta forma, concentrará su función en las operaciones realizadas por los servicios de farmacia hospitalaria y otras entidades autorizadas a dispensar medicamentos con cargo. Asimismo, permitirá mejorar la recepción de información necesaria para la gestión y control de prestaciones farmacéuticas.