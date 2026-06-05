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La credencial PAMI es el documento más importante para que los jubilados puedan acceder a los medicamentos con cobertura completa.
En este aspecto, es fundamental saber cuáles aquellas que se encuentran habilitadas para hacer todo tipo de trámites en el organismo.
Una por una, las credenciales PAMI vigentes
Actualmente, las credenciales de PAMI que están vigentes para gestionar medicamentos, servicios y tratamientos son:
- Digital: disponible en la app PAMI para teléfonos celulares.
- Provisoria con QR: tarjeta impresa en papel.
- Provisoria ticket: impresa en un ticket desde una terminal de autogestión en agencias o UGL.
- Plástica: tarjeta impresa en plástico. Ya no se distribuye, pero si la tenés podés utilizarla para realizar todas tus gestiones.
Cuáles son los medicamentos con cobertura completa de PAMI
A través de PAMI, los jubilados adheridos pueden acceder a una importante variedad de medicamentos para diversos tratamientos sin tener que abonarlos.
Los mismos cuentan con una cobertura del 100% y se puede acceder una vez que se tenga la receta emitida por un médico.
Todos los remedios que cubre PAMI
- Tratamiento para la diabetes
- Medicamentos oncológicos
- Medicamentos oncohematológicos
- Tratamiento de la hemofilia
- Tratamiento del VIH y Hepatitis B y C
- Medicamentos para trasplantes
- Medicamentos para trastornos hematopoyéticos
- Medicamentos para la artritis reumatoidea
- Medicamentos para enfermedades fibroquísticas
- Medicamentos oftalmológicos intravítreos
- Medicamentos para la osteoartritis
- Medicamentos para la insuficiencia renal crónica e hiperparatiroidismo
Calendario de pagos para jubilados en junio
La ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social) publicó el calendario de pagos para jubilados y pensionados en el mes de junio, el cual se llevará a cabo de la siguiente manera:
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0: 8 de junio
- DNI terminados en 1: 9 de junio
- DNI terminados en 2: 10 de junio
- DNI terminados en 3: 11 de junio
- DNI terminados en 4: 12 de junio
- DNI terminados en 5: 16 de junio
- DNI terminados en 6: 17 de junio
- DNI terminados en 7: 18 de junio
- DNI terminados en 8: 19 de junio
- DNI terminados en 9: 22 de junio
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio
- DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio
- DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio
- DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio
- DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio