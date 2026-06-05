Alerta jubilados | Actualizaron la credencial PAMI y estas son las únicas habilitadas para solicitar remedios y tratamientos Fuente: Archivo

La credencial PAMI es el documento más importante para que los jubilados puedan acceder a los medicamentos con cobertura completa.

En este aspecto, es fundamental saber cuáles aquellas que se encuentran habilitadas para hacer todo tipo de trámites en el organismo.

Una por una, las credenciales PAMI vigentes

Actualmente, las credenciales de PAMI que están vigentes para gestionar medicamentos, servicios y tratamientos son:

Alerta jubilados | Actualizaron la credencial PAMI y estas son las únicas habilitadas para solicitar remedios y tratamientos Fuente: Archivo

Digital: disponible en la app PAMI para teléfonos celulares.

Provisoria con QR: tarjeta impresa en papel.

Provisoria ticket: impresa en un ticket desde una terminal de autogestión en agencias o UGL.

Plástica: tarjeta impresa en plástico. Ya no se distribuye, pero si la tenés podés utilizarla para realizar todas tus gestiones.

Cuáles son los medicamentos con cobertura completa de PAMI

A través de PAMI, los jubilados adheridos pueden acceder a una importante variedad de medicamentos para diversos tratamientos sin tener que abonarlos.

Los mismos cuentan con una cobertura del 100% y se puede acceder una vez que se tenga la receta emitida por un médico.

Todos los remedios que cubre PAMI

Tratamiento para la diabetes

Medicamentos oncológicos

Medicamentos oncohematológicos

Tratamiento de la hemofilia

Tratamiento del VIH y Hepatitis B y C

Medicamentos para trasplantes

Medicamentos para trastornos hematopoyéticos

Medicamentos para la artritis reumatoidea

Medicamentos para enfermedades fibroquísticas

Medicamentos oftalmológicos intravítreos

Medicamentos para la osteoartritis

Medicamentos para la insuficiencia renal crónica e hiperparatiroidismo

Calendario de pagos para jubilados en junio

La ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social) publicó el calendario de pagos para jubilados y pensionados en el mes de junio, el cual se llevará a cabo de la siguiente manera:

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

DNI terminados en 0: 8 de junio

DNI terminados en 1: 9 de junio

DNI terminados en 2: 10 de junio

DNI terminados en 3: 11 de junio

DNI terminados en 4: 12 de junio

DNI terminados en 5: 16 de junio

DNI terminados en 6: 17 de junio

DNI terminados en 7: 18 de junio

DNI terminados en 8: 19 de junio

DNI terminados en 9: 22 de junio

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo