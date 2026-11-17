Los sindicatos reclaman la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, la recomposición salarial y la convocatoria a paritarias.

Un nuevo paro docente podría afectar las clases universitarias en Córdoba. El Gremio de los Docentes e Investigadores Universitarios de Córdoba (ADIUC) y la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) confirmaron medidas de fuerza hasta el viernes 20 de noviembre.

Los sindicatos reclaman la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, la recomposición salarial y la convocatoria a paritarias.

“ Volvimos al paro para exigir lo que nos deben y enfrentar las políticas de ajuste que están desmantelando las universidades y el sistema científico ”, expresaron desde ADIUC.

El paro no implica que las clases queden suspendidas las clases en todas las universidades de Córdoba, sino que dependerá de la adhesión de los docentes.

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En la misma línea, la medida de fuerza reclama por la recomposición salarial y la convocatoria a paritarias para actualizar los salarios docentes.

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Los gremios afirmaron que con las políticas “pierde el país, la soberanía científica y las capacidades estratégicas para el desarrollo autónomo”.

Bajo el lema “La universidad es soberanía”, el paro docente inició el pasado lunes 16 y se extenderá por varios días.

Hasta cuándo es el paro docente en Córdoba

La medida de fuerza de los docentes universitarios se realizará del lunes 16 al viernes 21 de noviembre para dar paso a una semana en donde los estudiantes podrían no tener clases.

Los estudiantes deberán consultar los canales oficiales de su facultad para saber si las clases previstas se dictarán con normalidad o si habrá modificaciones en el cronograma.