Mercedes tendrá una jornada especial el 25 de junio de 2026, cuando se conmemore un nuevo aniversario fundacional de la ciudad.

En el calendario de feriados locales de la provincia de Buenos Aires, distintas localidades reciben asuetos propios por fechas patrias, patronales o fundacionales, y Mercedes se suma a ese esquema con un feriado que alcanza principalmente a la administración pública, escuelas y parte del comercio local.

Aunque no se trata de un feriado nacional, representa además la posibilidad de un descanso extra en plena semana, dentro de un cierre de junio cargado de feriados municipales en toda la provincia.

Por qué Mercedes tendrá feriado el 25 de junio

El 25 de junio se conmemora el aniversario fundacional de Mercedes, una de las ciudades más importantes del interior bonaerense.

Como ocurre cada año, el municipio dispone un asueto local que alcanza a dependencias públicas, instituciones educativas y organismos administrativos, con adhesión variable del sector privado.

Feriado en Mercedes el 25 de junio de 2026: qué se sabe y si está confirmado el asueto local. Boletín Oficial

Qué actividades se verán afectadas en la ciudad

Durante la jornada, suele reducirse la actividad en la administración municipal, bancos y escuelas . El comercio puede funcionar de manera parcial, dependiendo de cada rubro, mientras que los servicios esenciales mantienen guardias activas. También es habitual la realización de actos protocolares y actividades culturales organizadas por el municipio.

¿Está confirmado el feriado del 25 de junio?

No está confirmado oficialmente el feriado del 25 de junio de 2026 en Mercedes porque, hasta el momento, no se publicó el decreto municipal correspondiente para ese año.

Sin embargo, como viene ocurriendo de forma reiterada en años anteriores, el 25 de junio suele declararse día no laborable en la administración pública local por la conmemoración de la fundación de la ciudad, lo que hace probable que la medida se repita, aunque siempre queda supeditada a la publicación formal del decreto anual.